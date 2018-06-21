兩天破3洞！台南市將啟用透地雷達體檢重要道路

台南市代理市長李孟諺（黑西裝戴帽者）視察建平路坍塌坑洞。（程炳璋攝）

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台南市19日、20日接連傳出道路坍塌，2天破3洞造成4名騎士受傷，市民抱怨連連，台南市代理市長李孟諺21日上午視察安平區建平路上的道路破洞，提出將使用透地雷達全面檢測台南市地下老舊管線與重要路口，並要求相關單位自主巡查管線。

台南市連日豪雨，雨水滲入地面掏空路基，東區林森路大同地下道東往西機車道19日先出現一處大坑洞，造成3名機車騎士直接摔入洞內受傷。

坑洞還沒填好，20日又在安平區建平路、東區長榮路與東寧路口連續發現兩處坍塌坑洞，其中建平路坑洞又造成1名騎士摔車受傷。市民擔心不知何時又有新的坑洞，在網路上留言戲稱要有隨時掉進坑洞的準備。

李孟諺21日勘查建平路回填狀況，指出3處塌陷道路會在天晴後立刻填平，市府將探查坍塌原因，啟用透地雷達針對全台南市埋設老舊管線與重要敏感的道路進行偵測，要求埋設相關管線單位自行巡查。

台南工務局初判3處坍塌道路原因，應為地下管線破損，雨水與管內水沖刷造成土壤流失而成，台南市道路底下管線共有49個單位，最容易造成道路坍塌的管線就屬水利局的箱涵、汙水管，與自來水公司的水管。

台南市工務局將針對此2個單位要求加強自主檢視管線問題。未依指示而再造成路面坍塌的單位，將以道路挖掘管理自治條例處以3萬至6萬罰鍰。

(中時 )

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