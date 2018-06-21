小國大戰略！科技部率9組新創團隊 前進新加坡Echelon新創展

2018年06月21日 17:10 旺報 李侑珊

為引領台灣高科技新創公司前進東南亞市場，科技部於21日宣布，將率領9組本土新創菁英團隊，領域包含智慧醫療、網路資安、人工智慧等面向，將於28至29日前進新加坡，參加Echelon新創展，並成立台灣館。

Echelon展是東南亞地區規模最大的新創展，每年吸引超過來自30國、250家廠商參展及5000人報名觀展。

科技部表示，Taiwan Tech Arena (TTA) 6月於臺北小巨蛋成立後，首次率9個TTA團隊鏈結東南亞科技新創生態系，除了參展之外，並與新加坡科技傳媒e27合作於知名創業基地Block 71舉行臺灣之夜、與TTA策略夥伴星展銀行洽談人才及資金的交流合作、參與Echelon大會舉辦的政府閉門論壇，與其他與會國家分享並交流推動新創經驗、並與新加坡國立大學在AI團隊上進行合作，這些都象徵TTA的新南向布局。

科技部產學及園區業務司司長邱求慧表示，新加坡是東南亞最重要的科技新創生態系，由科技部率團參加Echelon展能幫助新創公司有效鏈結臺灣與東南亞創新技術、人才、市場及資金的交流，未來也多多歡迎東南亞的科技新創公司能到TTA找尋市場機會。

科技部嚴選出9個厚科技實力新創團隊，聚焦於智慧醫療(4隊)、智慧製造(2隊)、人工智慧(1隊)、網路資安(1隊)及數據分析(1隊)。例如伊勒柏(Winnoz)已於CES 2018大放異彩，其產品是全球唯一可用全血PCR（聚合酶連鎖反應）檢測癌症的可攜式體外診斷裝置，並在一個小時就得知檢測結果，該公司業於以色列設立分公司；皮克看見(PicSee) 運用影像大霸屏技術和自創縮圖網址技術，提升社群媒體 1.5 倍的按讚數，幫助使用者瞭解點閱數成長狀況。

科技部除了透過6月剛於小巨蛋開幕的TTA引進國際加速器及團隊，此番將再率團參加Echelon新創展，並拜會其他TTA策略夥伴，藉此鏈結來自東南亞的科技產業、新創團隊、加速器及國際創投等新創生態相關夥伴。

除了outbound的計畫外，TTA與各國的創業機構合作一起舉辦新創活動，目前主要合作國家包括法國、以色列、荷蘭及美國，活動內容包含創業競賽、國際投資媒合會、AI工作坊、pitch event、networking event等，歡迎所有國內外的新創團隊一起共襄盛舉，一起打造台灣新創國際品牌。

(旺報 )