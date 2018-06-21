大雅國中新校舍落成 林佳龍允全市中小學砸25億裝冷氣

大雅國中「達道樓」改建完工，新校舍規畫18間普通教室，可容納600名學生及教職員使用。（王文吉攝）

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台中市長林佳龍（中）出席新建校舍落成啟用典禮，並允諾「4年25億元為全市中、小學加裝冷氣」。（王文吉攝）
豐陽國中活動中心公共藝術「豐陽、豐揚，展翅翱翔」琺瑯畫完工揭幕。（王文吉攝）
「豐陽、豐揚，展翅翱翔」琺瑯畫高掛豐陽國中活動中心外牆，構圖設計呼應該校教育理念。（王文吉攝）

台中市大雅國中創校近一甲子，其中「達道樓」因耐震不足，台中市政府教育局投入9千餘萬元重建，21日落成啟用。市長林佳龍到校園與師生同慶，他肯定新建校舍設計、品質優良，也承諾規畫4年25億元為全市中、小學加裝冷氣及空調設備，提供孩子更好的學習環境。

大雅國中新建校舍落成啟用典禮，由市長林佳龍、教育局副局長劉火欽、市議員吳顯森及前立委楊瓊瓔等人共同剪綵啟用。林佳龍表示，市府推動「8年50億元老舊校舍整建計畫」，新建校舍在安全度跟設計美學均維持高標準。林佳龍也提到，市府將規畫4年25億元，為全市中、小學加裝冷氣及空調設備，第1年先從頂樓校舍做起。

林佳龍指出，鄰近中科的大雅區，人口已增長至10萬人左右，針對當地的中小學，市府不但規畫增加教室及設備，更會提高整體教學品質；大雅國中在體育、音樂、特教等各方面表現都相當好，期待在12年國教的架構下，可向下延伸托育一條龍，向上銜接青年希望工程。

大雅國中校長楊峙芃表示，在地方奔走及市府挹注資源下，新達道樓校舍設計新穎、通風舒適，師生及家長都非常感恩；近期聽說市府將投入預算加裝冷氣及空調設備，大家都非常期待，希望提供學生更安全舒適的學習環境。

教育局表示，大雅國中1961年建校至今，目前有53個班級，約1194名學生，老舊校舍「達道樓」經鑑定屬於耐震能力不足校舍，須拆除重建，市府投入重建經費9009萬元，新建普通教室18間，可容納約600名學生及教職員使用。

此外，豐陽國中活動中心公共藝術「豐陽、豐揚，展翅翱翔」琺瑯畫21日揭幕，市議員張瀞分、陳本添及翁美春等皆出席。校長鄧詩勳表示，該幅巨作由藝術家許振隆設計，動員13位美術班學生，拼貼33塊琺瑯畫，完成長9公尺、高4公尺公共藝術，高掛在活動中心外牆，讓途經民眾一眼就看出該校的多元教育理念。

(中時 )

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