過勞死認定一味採信資方說法 陳學聖要求納入勞方證詞

2018年06月21日 17:19 中時 季節

國民黨籍立委陳學聖和工作傷害受害人協會(工傷協會)21日召開記者會，替去年過勞死的貨車司機呂智偉的家人發聲，他們質疑勞動部職業安全衛生署(職安署)幾乎一面倒地相信公司方面的說法，不採納呂智偉家人證詞，導致呂智偉明明是因為長期過勞工作而不幸去世，之後卻很可能無法通過勞保局的認定，獲得職災給付和雇主的賠償。因此陳學聖要求職安署的報告，要納入家屬證詞。

呂智偉生前是山隆通運的貨車司機，工作內容是載運紙箱到客戶工廠。民國106年3月31日，他開車在紙箱時，突然身體左半邊麻痺、手腳無力、視線模糊，整個人趴在方向盤上，隨即送醫，但仍於民國106年5月25日不治死亡，醫生診斷是因為急性心肺衰竭和出血性腦幹中風。

然而職安署提出的首份報告，卻只採納公司方面說法，少算了一些實際工時，於是認定呂智偉沒有超時工作。

後來呂智偉的太太找上工傷協會和陳學聖求助，於是職安署重新調查，提出了第二份報告，雖然報告中增列了第一份報告沒有算到的出車前理貨工時，但認定的理貨工時時間與家屬主張的不同，導致結論還是認定沒有達到「職業促發腦血管及心臟疾病之認定參考指引」的標準，於是家屬和陳學聖及工傷協會召開記者會質疑。

呂智偉的妻子表示，貨車司機一定要有隨車助理，自己就是，她每天跟著先生早上四點就出門到工廠，先點貨，把貨搬到車上，六點多出車，送完兩三趟都傍晚五六點 ，但還沒完，要在工廠等到明天第一趟車的單子，主管會要求，如果有貨，趕快先去找出來，疊起來。回到家都晚上九點多快十點了，甚至假日有時也帶著孩子去工廠搬貨。所以除了表面上的開車時間外，開車前跟後都要理貨，導致先生嚴重超時工作而過勞。

雖然職安署有詢問兩名在職的山隆貨車司機出貨前理貨需要多久，得出的答案是約1到1.5小時，但呂太太表示他先生每次出車前理貨都要兩小時，回來後的理貨也要1.5小時，導致先生一個月工作三百小時，完全符合職災標準。

工傷協會也幫呂太太說話，表示不同貨車大小不同，當然需要的理貨時間不一樣，呂智偉的車35噸，但很多車連10噸都不到。他們也不滿職安署因為呂太太是利害關係人，所以不採納呂太太的證詞，反問那兩名作證的司機還在職，難道不會有所顧忌不算利害關係人呢？山隆本身難道不利害關係人嗎？為何信他們的說法不信呂太太的？

職安署回稱，該署只是先初步認定，但最終能否獲得賠償還是要看勞保局，因為公司當初沒有紀錄呂智偉的工時，所以他們也很難說一定有過勞或沒有。

陳學聖於是要求職安署，必須把家屬的證詞跟那兩名司機和公司的說法，都一併放在第二份報告上，好讓勞保局參考，以免因為不放家屬說法，讓家屬之後向勞保局申請時，處於不利地位容易被駁回。

(中時 )