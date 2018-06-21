台灣微軟攜手交大 成立AI與數據科學人才培訓中心

2018年06月21日 17:17 旺報 李侑珊

台灣微軟今（21）日與交通大學合作成立「AI 與數據科學人才培訓暨認證中心」，交大將導入微軟專業認證課程(Microsoft Professional Program，簡稱MPP) 至學校教學體系中，協助學生取得資料科學(Data Science)與AI課程認證，培養將AI靈活結合產業應用的跨領域人才。

微軟肯定台灣人才的研發能量與協作能力，今年初美國微軟總部在台成立AI研發中心，期待為硬體製造業注入「智慧靈魂」。而為解決台灣目前超過6,000名的AI人才缺口。

而台灣微軟與交大合作，將在第一階段將率先導入包含資料科學、AI、大數據等三門核心能力課程。也期待以交大作為前哨站，將MPP具國際前瞻性的AI專業線上課程推廣至竹科等周邊產業園區，讓學員能以AI結合各自專業領域，成為引領產業升級的生力軍。從最根本的「供給」開始，解決AI人才荒。

交大為世界排名領先的研究型大學，繼去年8月成立國內第一所數據科學與工程研究所後，又於今年3月正式成為科技部核定全國性的 AI 創新研究中心之一。這次交大選擇與台灣微軟合作成立MPP AI與數據科學人才培育暨認證中心、導入AI與資料科學相關線上課程，便是期待能養成更多具備AI/數據科學核心能力以發展「智慧服務」的人才。

交通大學副校長林一平表示，全台第一個積體電路、第一部中文電腦都在交大誕生，交大可說是一路見證台灣科技產業的每個重要時刻，同時也肩負以前瞻技術與洞察，培育引領時代之專業人才的使命。如今台灣正值AI轉型的關鍵時代，我們期待透過微軟提供的資源，讓學生能無縫接軌國際並掌握AI趨勢、奠定堅實的基礎，進而在投入產業後，成為下一批襄助台灣在「AI小國大戰略」下立足國際舞台的新星。

(旺報 )