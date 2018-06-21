青年5大夢幻創業出爐！賺到錢的數字慘不忍睹

高達7成6青年有意或已經創業，但竟有6成是以負債收場。(資料照/郭吉銓攝)

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中時電子報
/ 綜合報導

國內薪資低迷，許多年輕人不想看老闆臉色，雖然有人靠自己創業闖出一片天，不過根據1111人力銀行調查，有高達7成6的受訪者有意或已經創業，但有創業經驗者，竟有高達6成是以負債收場。

1111人力銀行今天公布針對40歲以下的青年創業調查，結果顯示，有7成6的受訪者有意或已經創業，創業項目方面，以「特色小吃」（32.67%）最受創業者青睞，其次是「冰品飲料」（20.63%）、「餐廳美食」（19.80%）、「早午餐」（17.82%）及「個性化商品」（14.85%），顯見青年創業多以門檻較低的餐飲業為主。

觀察受訪者創業動機，不外乎「自我實現」、「增加收入」、「不想看老闆臉色」、「工時彈性」，根據調查，已創業及曾經創業者，創業後每週工時平均32.33小時，相較於每週法定工時40小時，明顯減少7.67個小時；但調查也指出，曾有創業經驗的受訪者中，高達6成2是負債收場，甚至因創業失敗背負26.45萬元債務。

1111人力銀行副總經理何啟聖分析，年輕族群在產業競爭激烈的幻境下，更應注意市場區隔，包括產品創新、品牌形象、獲利模式及經營管理等都是極大挑戰。建議起步前多下工夫，除了具備創業的決心外，應同時考量資金以及市場需求兩項關鍵，才能增加致勝率。

(中時電子報)

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