郭彥均吃和牛發願與老婆牽手過一輩子

2018年06月21日 17:27 中時 蕭雅玲

郭彥均與老婆愛情長跑10年結婚，體重從胖68公斤直線上升到74，胖了6公斤不說，衣服也從XS到M號，自嘲衣服都快爆開，但卻不影響自己在老婆心中的地位。他每天都在臉書上保鮮度曬恩愛，今出席和牛燒肉開幕記者會表示，自己的生活只有老婆、小孩與工作，但老婆會介意自己曝光的照片好不好看。他透露，從兩人認識開始每天都像挖不完的寶藏一樣，他覺得，「一個女生最吸引你的地方，是因為她很崇拜你。」老婆曾因看了梁朝偉的電影，特地傳訊息跟他說「老公，你怎麼跟梁朝偉長得很像。」讓他樂不可支，有時打籃球老婆還會誇他「怎麼這球距離籃球框這麼遠，老公你還投得近。」覺得自己很幸運娶到她。

郭彥均與老婆年紀相差5歲，近期看到安樂死的新聞，讓他忍不住想起之前錄影時曾到急診室與安寧病房拍攝，他認為安樂死是一個很大勇氣，「當你知道什麼時候要走時，真的需要很大勇氣。」在外公病危時，曾面臨醫生和家屬都兩難的狀況，因此希望安樂死的法令是可以通過的，「很難想像死前，連吃都不能吃的時候，僅剩下軀體而已，心裡的折磨一定會很痛苦。」因為自己比老婆大5歲，若真的有那麼一天，他自覺會比老婆早走，但現在對他而言，能跟老婆牽手一起走是最大幸福。

(中時 )