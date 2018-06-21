殉職F-16飛官告別式 花蓮F16戰友衝場送行

2018年06月21日 18:34 中時 許家寧

漢光演習殉職飛官吳彥霆21日舉行告別式。（許家寧攝）

花蓮空軍第五聯隊飛官吳彥霆，享壽31歲。（許家寧攝）

蔡英文總統（右）頒發褒忠狀給予遺孀林芳瑩，表彰吳彥霆功績。（許家寧攝）

吳彥霆的父親（左）從國防部長嚴德發手中接過追晉空軍中校肩章。（許家寧攝）

吳母溫婉華特地穿上當年參加兒子官校畢業典禮的服裝，送吳彥霆人生的畢業典禮。（許家寧攝）

吳彥霆公祭時，花蓮空軍基地不少同袍，眼眶泛紅，不斷拭淚。（許家寧攝）

一架F-16戰機突然脫離編隊，一路向上爬升直衝天際而去，象徵吳的任務已經完成。（許家寧攝）

憲兵鳴槍追悼吳彥霆英靈。（許家寧攝）

空軍列隊送吳彥霆靈車移靈隊伍。（許家寧攝）

吳彥霆留下活潑好動的幼子「小不點」，讓人不捨。（許家寧攝）

空軍F-16飛官吳彥霆，4日執行漢光演習不幸撞山殉職，花蓮空軍基地21日舉行公祭，由總統蔡英文頒發褒揚令並追晉中校，花蓮空軍基地4架F-16戰機向天際仰衝，向昔日戰友告別，吳彥霆遺孀掩面哭泣「你永遠是我老公。」場面哀戚。

遺孀林芳瑩在家祭時哽咽說，演習任務前一晚，她特地晚了點心給丈夫，以為這次演習一如往常，直到聽到飛督急問F-16長機是誰的時候，突然有了不祥的預感，心裡就像五年前失事那次十分慌亂，只是這次，再也不能向人說我老公成功跳傘了。

她也傾訴對丈夫的思念，回憶吳彥霆有次演習結束後，竟全副武裝奔來見她，只為見上一面，慶幸去年調來花蓮，讓兩人有更多相處時光，只是後悔「沒有天天在你耳邊說我愛你！」更遺憾上個月拍照時，當時吳害羞婉拒「下次再拍就好！」無緣再拍張全家福。

吳母溫婉華則特地穿上當年參加兒子官校畢業典禮的服裝，感嘆母子聚少離多，往往任務一來，吳又急忙回到隊上，說到難過處已哽咽說不出話來，有同袍已經紅了眼眶不住拭淚，她強忍悲痛念著寫給兒子的優質人生畢業證書，「兒子，我以你為傲！」

公祭結束後，移靈隊伍緩步前往機場，憲兵鳴槍追悼英靈， 吳彥霆空軍五聯隊戰友也駕著4架F-16戰機以「追悼隊形」編隊飛過靈車上空，由3號機突然脫離隊伍，一路向上爬升直衝天際而去，象徵吳的任務已經完成，以及同袍對他的最高敬意。

「彥霆上飛機了！」4架F-16戰鬥機衝場送行後，空軍沿途列隊向靈車行最敬禮，忠靈罐被抬上C130運輸機，林芳瑩牽著3歲幼子「小不點」呼喚著丈夫、爸爸名字，令人動容，吳彥霆骨灰由運輸機載往台北，將安厝於碧潭空軍烈士公墓長眠。

(中時 )