年改效應擴散！勞保何不改 年改辦：公勞保均在立院審議中

2018年06月21日 18:17 中時 張理國

軍公教年改案引發反彈，有人質疑勞保人數更多，影響層面更廣，為何不急速改革、農漁保為何不檢討？行政院年金改革辦公室今天主動澄清謠言，強調公保及勞保修正草案刻正由立法院審議中，將於完成修法後據以實施；包括農保及各項年金將納入中長期改革規劃。

行政院年改辦表示，政府推動國家年金改革，是全面檢視我國各項年金制度，並針對人口結構轉變，制度已顯有不合理之處，及部分歷史背景、制度銜接等帶來的特殊對象保障特例等，進行改革。另因改革涉及多項制度，將依總統府國家年金改革委員會建議，分階段進行。

年改辦對外界質疑的多項改革一一澄清，強調包括法官與檢察官退休金及18%優存，因適用「公務人員退休資遣撫卹法」，也自7月1日起調降；財政部所屬公營行庫享有13%的員工優惠存款改革，現正由財政部與各公營行庫工會協調中，將儘速完成改革。

年改辦也說，改革中長期規劃，將立基於現階段年金改革成果，等制度上軌道、穩定實施後，研議提升未就業婦女、農民等保障相對不足的人口群的年金給付，並檢討各年金制度整合的可行性及其方向，以發揮年金制度作為保障老年經濟安全與社會團結的制度功能。另同步建立監控機制，每5年或10年定期檢討制度運作所面對的挑戰與回應未來社會人口變遷的趨勢。

此外，年改辦也表示，年金是指定期性、持續性的給付，以保障國人老年經濟安全，如各社會保險的老年給付、職業退休金等均屬於年金，軍公教退休金及18%優存等均屬我國年金制度之一環。

(中時 )