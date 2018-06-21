《中時晚間快報》軍改致歉 扯到馬 總統：我沒有指責他的意思

2018年06月21日 17:34 中時電子報 綜合報導

◎軍改致歉 扯到馬 總統:我沒有指責他的意思

立法院昨天挑燈夜戰三讀通過攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」，蔡英文總統今發表談話說，因為年金改革退休金少的軍公教同仁，她代表國家說聲抱歉；並提到前總統馬英九曾說，不會把問題留給下一任總統，「我就是他口中所說的『下一任總統』」；「在今天這個時刻，我沒有任何指責他的意思」。

◎教育專業課程40學分 國中小教師可合流培育

教育部預計6月30日前發布「教師專業素養指引－職前教育階段暨師資職前教育課程基準」，讓師資培育大學可以整合課程，進行「國中小學教師合流培育」，從此管道出來的學生，以後同時具有教國中及小學的教師資格。

◎老婆開罵 各界撻伐 川普終止「骨肉分離」政策

美國對非法移民採取「零容忍」政策，迫使非法入境家庭骨肉分離，招致各界撻伐。態度強硬的總統川普20日終於讓步，正式簽署行政命令，讓非法移民一起拘留，父母與年幼子女毋須分離。此舉被視為川普執政17個月以來，最重大的政策逆轉。

◎金曲獎聯手譚維維女女對唱 A-Lin重燃唱跳魂

A-Lin將於本周六（23日）站上第29屆金曲獎頒獎典禮的舞台，與譚維維攜手挑戰女女對唱，A-Lin於20日率先釋出新歌〈一舞鍾情〉，希望能在金曲獎前夕用電音舞曲一解歌迷的「渴」！再次獲邀擔任金曲獎表演嘉賓，A-Lin表示很開心也很榮幸，而且也很期待這次與譚維維首度合作，雖然之前曾在同一個歌唱節目比賽較勁，但兩人竟從未合唱過。

(中時電子報)