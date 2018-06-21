「史丹佛」情境體驗課程 永和國中D.School揭牌

新北市第2所「Yonghe D.School」21日於永和國中正式揭牌，市長朱立倫（中）出席主持揭牌儀式。（葉書宏攝）

友善列印
中時
新北市第2所「Yonghe D.School」21日於永和國中正式揭牌，市長朱立倫（右六）出席主持揭牌儀式。（葉書宏攝）
新北市第2所「Yonghe D.School」21日於永和國中正式揭牌，市長朱立倫（右）參觀學生創作的作品。（葉書宏攝）
新北市第2所「Yonghe D.School」21日於永和國中正式揭牌，市長朱立倫（中）參觀學生創作的作品。（葉書宏攝）
新北市第2所「Yonghe D.School」21日於永和國中正式揭牌，市長朱立倫（中）參觀學生創作的作品。（葉書宏攝）
新北市第2所「Yonghe D.School」21日於永和國中正式揭牌，市長朱立倫（左）參觀學生創作的作品。（葉書宏攝）
新北市第2所「Yonghe D.School」21日於永和國中正式揭牌，市長朱立倫（左）參觀學生創作的作品。（葉書宏攝）
新北市第2所「Yonghe D.School」21日於永和國中正式揭牌，市長朱立倫（左）參觀學生創作的作品。（葉書宏攝）

新北市第2所「Yonghe D.School」今（21日）於永和國中正式揭牌，由市長朱立倫主持揭牌儀式，朱立倫與學生們一起體驗夾夾樂、神槍手、彈珠台、創意課桌等作品，校方未來將自編教材發展「傢俱」專題課程及「機構結構設計」應用教學。

朱立倫表示，新北市政府教育局編列1億2000萬元，從2017年推動生活科技教育，預計建置4所示範D.School、12間科技工坊及28校科技教學空間，第一所D.School5月已在中山國中啟用，永和國中是第二所，接著福和國中、北大高中都會設置。

朱立倫指出，創意源自史丹福及台大創新學院的D. School，強調孩子動手做及體驗，更聚焦在孩子的思考、覺察，以及發現生活上的問題與不方便，再透過創意、設計去解決問題，真正落實生活科技化，也是跨域實創教育廊帶最重要、最有趣的地方。

朱立倫說，永和國中的D.School把日常家庭生活運用在學校教育中，也把學校教學應用在家庭生活裡，透過發想、實做、產出，最能培養下一代的競爭力，是台灣科技基礎的重要泉源；他相信台灣下一代孩子的創意一定會超越上一代。

永和國中校長陳玉芬表示，永和國中以「永中創藝家」為名，結合生活科技、藝術與家政，共同打造主題課程，希望給孩子一個主題式、連貫式的完整學習，孩子每周都有一節生活科技課，學生到D.School上課都超開心的。

教育局長林奕華表示，永和國中的D.School建置5間各具特色的教室，以科技技術作為創意後盾，展現手工溫度、具備數量充足的加工機與手工具，提供「有感」的學習環境開始，讓創意的能量無限迸發。

配合揭牌活動也同步發表全國第1本生活科技教學作品集-「永中創藝家」，每一個作品都是從學生的經驗著手貼近其生活脈絡，在實作中不斷修正，增加學生的興趣和自信。

907班王苡又說:「生活科技課帶給我們不只是手作能力培養，還有如何把想法化為現實，過程中還運用到與物理有關的知識。」，8年級數理資優班學生莊承昌、鄒尚恩及李濟國一同表示:「因為看了Discovery流言終結者節目中的發牌槍激好奇心，開啟我們對紙牌飛行運動及軌跡的研究，應用多元工具製作及測試並解決問題。」

(中時 )

7旬婦右側無力 脊髓腔內腫瘤惹禍 環團力挺禁用吸管 環保署：照推…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。