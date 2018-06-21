環團力挺禁用吸管 環保署：照推不變 珍奶多是外帶

2018年06月21日 17:49 中時 鄭郁蓁

環保署預告明年7月1日起，全國包含百貨公司、連鎖商店等8000家內用場所，將禁止提供一次性使用的吸管，引發各界對「喝珍奶有困難」的反彈，連總統都關心此議題，環保團體力挺該政策，要求環保署「不能妥協」。環署則再次強調，禁止內用飲品提供吸管政策不變，但將盡快和衛福部協商，訂出替代性吸管清洗衛生安全相關規範，讓民眾用的安心。

「源頭減量才正確、減塑政策不能退！」包含台灣蠻野心足生態協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會等數十個環保團體昨天開記者會挺環署。指出，不論是吸管或者塑膠袋等一次性使用的塑膠產品禁用，全世界都在做，環保署所提出的時程，是和公民團體討論的結果，政府不應退縮，甚至該加速。

環保團體表示，塑膠垃圾一直是海洋垃圾的大宗，要努力解決這問題，不要把這些問題留給下一代，2030年禁用一次性塑膠使用，有許多業者都開始支持這樣政策，請民眾從生活中改變。

海洋科技博物館主任陳麗淑表示，每年有1270萬噸塑膠垃圾流入海洋，對海洋生物造成危害，海科館在環境教育的第一線，也在館內推動減塑減廢的行動。

環保署副署長詹順貴表示，目前禁用內用吸管的政策，仍照既定的時程進行，全面禁用是2023年，明年僅內用產品不提供，但會在意珍奶沒辦法喝的，大多是外帶消費者，並不會受影響。12年後，相信「以人類的智慧，已有充分的時間可以找出既實用又方便的替代使用品，珍奶擁護者不用多慮」

詹順貴表示，不能因為少數人的不方便，讓整個地球被塑膠淹沒。由於現在進入預告期，接下來還有公聽會，替代的不鏽鋼吸管、竹吸管、玻璃吸管，未來將與清洗業者，以及衛福部食藥署討論，訂出清洗的品質規範標準，讓使用者安心。他強調，這一步不啟動，後面禁塑政策沒辦法走下去。

(中時 )