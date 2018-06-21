高雄槍戰》躲雨遭流彈波及 童女認衰：遇到了沒辦法

高雄市警察局局長何明洲（右）向因警匪槍戰而中彈受傷的路人童女（躺臥者）送上慰問金致意。（程炳璋翻攝）

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高雄市警察局長何明洲（左一）上前向受傷童女的黃姓丈夫（灰衣者）表達歉意。（程炳璋攝）

高雄市警方21日在茄萣區圍捕1名槍砲通緝要犯，警員連開16槍，雖制伏歹徒，在一旁躲雨的童姓婦人卻遭流彈波及，左側腰部中彈，子彈卡在體內，送往台南市成大醫院取出子彈後無大礙，高雄警方趕往醫院探視童女，並致贈慰問金，童女嘆「遇到了，沒辦法」。

高雄市警察局局長何明洲表示，該名通緝要犯因槍砲罪須被關19年，選擇逃亡，並曾對外放話，遇到警察圍捕一定「跟他們輸贏」，造成警方逮捕時很大的壓力。

受傷的童女躺在病床上回憶時仍心有餘悸，她中午帶著女兒到附近菜市場買飯，回家時遇上大雨，在騎樓屋簷下暫時躲雨，竟遇上警匪在巷內槍戰，她第一時間只想保護小孩，等到歹徒跑出巷子後，她才覺得腰部疼痛，一摸竟有血跡。

「我被你們打中了啦！」驚愕的童女向現場的警員抱怨自己受傷，小孩也在一旁嚇哭，警方趕緊安撫婦人與女孩，並將她送往成大醫院救治。

童女的黃姓丈夫趕到醫院，見妻子僅輕傷，意識清醒，才放下心頭大石，何明洲隨後帶著高雄市刑大大隊長侯東輝趕往醫院探視童女，送上慰問金與水果禮盒，並向家屬致歉，陳述當時歹徒身上帶有4把槍，警方開槍是不得已的作法。

黃男隊警方的解釋表示理解，未提出國賠請求。何明洲代表警方向家屬致歉，強調一定負擔全部醫藥費，並找最好的醫師治療童女。

成大醫院隨後進行手術，順利從童女體內取出子彈，童女開刀前還在病房內與警方交談，自嘆「遇上了，沒辦法」。

(中時 )

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