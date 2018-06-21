立法院的1槌 易元培：槌碎軍人的心

2018年06月21日 17:57 中時 楊樹煌

立法院通過軍人年金改革後，今21日總統蔡英文、副總統陳建仁公開向軍公教致歉，但國立暨南國際大學講師、也是中天電視政論節目名嘴易元培今天仍PO文怒指立法院的1槌，槌碎了軍人伙伴的心，呼籲大家要勇敢前行提訴願，並要讓全世界都知道，台灣竟有搶奪人民錢財的政府。

易元培指出，軍公教退休金有3部份，18%是其中1部分，絕非外加，要強調的是，3部份整合成的退休金，卻被無良政府偷了、搶了，任何人的錢被搶，定都會不甘、會憤怒、會想搶回來，籲請大家要勇敢奮力的向政府吶喊，並提出訴訟，迫使政府再次檢視良心。

易元培怒指蔡政府，要花兩兆做不穩定的離岸風力綠能政策，台灣夏天無風、冬天風強，這離岸風力有什麼穩定性可言？台灣又是颱風區，怎穩定發電？但還是要花兩兆，做無謂浪費的亂花，個中是利益還是？令人不解。

同時給海地一出手就45億，像給糖果吃一樣簡單！前手還給布吉納法索9億美元，隨即轉身去拿大陸的920億美元，而與台灣斷交，蔡總統卻仍在吃玉荷包直播，根本就是外交腦殘。

8,800億元前瞻計畫，說過就過，這種老而過時的建設，1863年英國就有地鐵，這算什麼前瞻？就會騙大家的錢，要讓國家破產，另方面又偷軍公教警的錢，像毒蛇猛獸，奸笑又笨傻的花錢像大老粗！

易元培憤指這種無能的政府，我們只能讓它下台，別無他法！我們要觀光，她們卻要讓店家「關光」，真是可悲又可歎，真的需要除之而後快！大家加油，相信正義會重現包公的青天斬魔怪，請大家屏息以待。

(中時 )