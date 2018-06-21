年改7月上路 保訓會諮詢專線1天湧進電話近200通

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攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案日前三讀，7月1日與公教年金一併上路。保訓會設置的年改諮詢專線天天塞爆，保訓會官員表示，因為處份書已經陸續送達，公務員看到年遞減的數字，感覺很「實在」，紛紛來電，詢問一天高達一、二百通，不僅解答，還兼當「張老師」。

官員指出，6月11日開始寄發退休所得的重算處分書，之前因為大家尚未收到處份書，諮詢電話還沒有這麼多通，但是最近處份書已經陸續速達，金額數字一清二楚，不少公務人員心情確實受到影響。

她說，除了提問提起救濟的時間、是否能提共同復審、退休公立學校校長、老師是否也可以提復審等問題。有些同仁接到電話，可以聽得出來一些老人家「心情很難過」；有人說因為家裡有人要安養，很怕未來錢不夠用，大多是憂心未來的生活，及未來規畫被迫改變，常常有人一打就說了快半小時。

官員指出，年改諮詢專線(02)8236-7100，有四線在接，若都接滿，有的會透過總機接進來，因為打進來的都是公務員前輩，對於這些前輩的發洩或是詢問，有些人很憂心錯過翻案時間，每個都有不同的問題，但是以保訓會的立場，實在無法給予什麼建議，唯一能做的就是，耐心聆聽對方的故事，不敢掛電話，所以一直佔線，同仁每天都是加班在接電話。

保訓會提醒，退休公教人員如不服該重新審定行政處分，應於簽收的次日起30日內，要特別注意的是，不是郵戳為憑；經由原處分機關轉保訓會提起復審，且銓敘部是個別做出處份，所以無法接受共同複審。

(中時 )

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