桃園熱氣球嘉年華　桃警開放這些路段停車！

活動期間將有4天進行路段管制。（警方提供）

友善列印
中時
桃警提出便捷方案讓民眾更方便前往嘉年華。（警方提供）

2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華將從6月23日起在石門水庫盛大舉辦，連展9天至7月1日，預計每日將吸引大量人潮前來體驗，桃園市政府警察局為維護活動安全與交通秩序，特別將大溪橋頭停車場納入，並開放龍潭區民治路紅、黃線停車，且為鼓勵民眾多加運用水庫外圍停車空間，紓解園區內車流。

桃園市警局交通大隊表示，本次熱氣球嘉年華活動主要停車場設於石門水庫內南苑及北苑停車場，因衡量往年活動人潮、車流眾多，水庫園區停車空間有限，今年特別將大溪橋頭停車場納入，並開放龍潭區民治路紅、黃線停車，除此之外也規畫橘線（民治路－北苑停車場－會場）、綠線（大溪橋頭停車場－坪林收費站）2條接駁車路線，供民眾轉乘至石門水庫。

交大表示，石門水庫園區內的北苑停車場約可停150輛車、南苑停車場則可停680輛，平日園區內停車格夠用，但假日時（6月23、24、30日及7月1日）若車位停滿，會開放民治路紅黃線停車。

警方也會加強石門水庫周邊重點路段民有路、民治路、康莊路、台4線沿線交通疏導，若園區內停車空間已滿，將引導遊客前往民治路、康莊路或橋頭停車場停放，請各位遊客配合警方引導，共同維護交通秩序。

(中時 )

高雄槍戰》躲雨遭流彈波及 童女… 台中商圈補習大樓 女高中生疑感…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。