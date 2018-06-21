桃園熱氣球嘉年華　桃警開放這些路段停車！

2018年06月21日 18:30 中時 葉臻

桃警提出便捷方案讓民眾更方便前往嘉年華。（警方提供）

2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華將從6月23日起在石門水庫盛大舉辦，連展9天至7月1日，預計每日將吸引大量人潮前來體驗，桃園市政府警察局為維護活動安全與交通秩序，特別將大溪橋頭停車場納入，並開放龍潭區民治路紅、黃線停車，且為鼓勵民眾多加運用水庫外圍停車空間，紓解園區內車流。

桃園市警局交通大隊表示，本次熱氣球嘉年華活動主要停車場設於石門水庫內南苑及北苑停車場，因衡量往年活動人潮、車流眾多，水庫園區停車空間有限，今年特別將大溪橋頭停車場納入，並開放龍潭區民治路紅、黃線停車，除此之外也規畫橘線（民治路－北苑停車場－會場）、綠線（大溪橋頭停車場－坪林收費站）2條接駁車路線，供民眾轉乘至石門水庫。

交大表示，石門水庫園區內的北苑停車場約可停150輛車、南苑停車場則可停680輛，平日園區內停車格夠用，但假日時（6月23、24、30日及7月1日）若車位停滿，會開放民治路紅黃線停車。

警方也會加強石門水庫周邊重點路段民有路、民治路、康莊路、台4線沿線交通疏導，若園區內停車空間已滿，將引導遊客前往民治路、康莊路或橋頭停車場停放，請各位遊客配合警方引導，共同維護交通秩序。

(中時 )