力拼新南向 首間專業地勤代理公司成立

2018年06月21日 17:59 中時 陳麒全

台灣天際服務股份有限公司21日下午在台北諾富特華航桃園機場飯店舉行營運開幕儀式，並且宣布將以全台首間專業地勤代理公司的方式，服務更多外籍航空在國內各機場的地勤服務。（陳麒全攝）

因應政府對南向境外航線扶持與未來長遠之發展策略，並配合桃園國際機場第三航廈運營及航班增量計劃鏈接國際航空代理業務，台灣首家專業地勤代理公司「台灣天際公司」21日舉行開幕儀式，將以客制化的服務模式，希望提供「效率、可靠、品質、安全」的地面服務。

台灣天際服務股份有限公司21日下午在台北諾富特華航桃園機場飯店舉行營運開幕儀式，並且宣布將以全台首間專業地勤代理公司的方式，服務更多外籍航空在國內各機場的地勤服務。

台灣天際公司董事長陶世龍在致詞中表示，近期政府新南向政策促進東南亞旅遊觀光，為東南亞航空市場帶來新氣象亦帶動台灣亞洲另一波航空市場前景。配合政府新南向政策，台灣天際提供台灣地區國際航線地勤代理服務新的選擇，緩解台灣航空代理市場人力短缺問題、提供更多樣化代理服務。

陶世龍表示，台灣天際希望朝向客制化的服務，包括地勤人員可以穿著專屬代理航空的制服，給所屬航空公司的旅客有歸屬感的服務，而且台灣天際沒有華航、長榮大規模公司的人力包袱，因此會以靈巧的方式變通，在保障員工的權益下，提供外籍航空的合理地勤服務價位。

陶世龍也談到，台灣在經濟不景氣下，桃園機場的航班量卻不斷增加，國內華航、長榮航空會考量這是否短期現象，或者只是政府政策下的暫時成長，也影響到營運策略，但台灣天際僅代理國籍航空，會基於瞭解對外籍航空3年到5年間的規劃，因此會積極投資。

陶世龍指出，目前台灣的地勤務費是菲律賓的4到5倍，是新加坡的3倍，他希望未來上能低於華航、長榮的15%，是台灣天際追求的目標。

(中時 )