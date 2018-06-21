台中商圈補習大樓 女高中生疑感情糾紛墜樓

2018年06月21日 18:18 中時 馮惠宜

台中市北區一中街商圈、一棟補習班林立的大樓，21日下午一名18歲李姓高中女生疑似因感情因素從11樓墜樓、掉落在6樓露台，警消到場女子已無生命跡象，送醫仍宣告不治。

這起墜樓意外發生在台中一棟補習班大樓，李姓高中女生是高中應屆畢業生，學測不理想正在11樓的一家K書中心準備指考，今天下午3點多從11樓墜落，當時10樓有人目擊，沒有幾秒「砰」一聲即看到她掉落在6樓露台，報警救護人員到場發現她已無生命徵象，經送醫因頭骨骨折、手腳骨折傷重不治。

警方根據監視器發現李女是從11樓一家Ｋ書中心跳下，從身上的健保卡查出她身份，通知其家屬，家屬悲痛不已，透露說最近有感情困擾。

女子墜落的6樓剛好是一家補習班的陽台，補習班員工指稱，先是聽到砰一聲，就發現女子跌落陽台，滿身是血，又聽聞救護人員說沒有生命徵象，在補習班內的女學生有的害怕的哭了；警方表示，經查女子墜落處有一封遺書，已將遺書交給家屬。

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(中時 )