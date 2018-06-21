機車載熱褲妹跨越雙黃線超警車 網友笑翻：白目

2018年06月21日 18:08 中時電子報 吳家詮

載著短褲妹的年輕騎士，跨黃線超警車隨即被攔下開單。（圖取自《爆料公社》）

真是不長眼，一名年輕人騎機車後載熱短褲妹妹，行經台九線坪林附近，竟然好大膽子，無視該路段路面的雙黃線，竟然一個拐彎超越前面的警車，下一秒警車鳴笛趕向前，攔下機車，只見這對小情侶乖乖站在警察旁接單，影片在網路曝光後，網友齊聲喊「白目」。

臉書社群《爆料公社》有網友PO出二張超車及被開單的畫面，標題則是「雙黃線超車很常看到，雙黃線超警車這就利害了」，網友不禁想問，「他們學校可能沒教他台灣的警車長什麼樣子吧？」

（取自Curtis Ke/Youtobe）

網友Curtis Ke則是在YouTube上分享這段完整行車紀錄器影片，影片中可看到，車主行經新北市台9線坪林街附近時，遇到一位機車騎士載妹跟在警車後面，騎士可能嫌警車速度過慢擋道，在過彎後的直線路段，加速跨雙黃線超警車跟卡車，警車發現後立即加速追上，將機車騎士攔下準備盤問。

網友看到這段影片後，一片拍手叫好聲，回應留言說「除了夕鶴 實在是想不到有什麼更好的形容詞了」、「這是我看過最療癒的影片了舒服~~~~」、「當警察吃素的就對了」、「這對小情侶是不是已經分手」、「他以為 那是里民巡邏車嗎?XD」。

有人則是看到這段「炫麗」的行車記錄器鏡面，歪樓問說「想請問行車記錄器牌子跟GPS軟體XD」。

警方說，「跨越雙黃線行駛」，將以道路交通管理處罰條例第45 條開罰，違規者將處新臺幣600 以上1,800 元以下罰鍰，呼籲民眾要遵守交通規則，不要自傷傷人。

(中時電子報)