機車載熱褲妹跨越雙黃線超警車 網友笑翻：白目

機車載熱褲妹跨越雙黃線超警車，下一秒GG了。（圖取自《爆料公社》）

友善列印
中時電子報
載著短褲妹的年輕騎士，跨黃線超警車隨即被攔下開單。（圖取自《爆料公社》）

真是不長眼，一名年輕人騎機車後載熱短褲妹妹，行經台九線坪林附近，竟然好大膽子，無視該路段路面的雙黃線，竟然一個拐彎超越前面的警車，下一秒警車鳴笛趕向前，攔下機車，只見這對小情侶乖乖站在警察旁接單，影片在網路曝光後，網友齊聲喊「白目」。

臉書社群《爆料公社》有網友PO出二張超車及被開單的畫面，標題則是「雙黃線超車很常看到，雙黃線超警車這就利害了」，網友不禁想問，「他們學校可能沒教他台灣的警車長什麼樣子吧？」

（取自Curtis Ke/Youtobe）

網友Curtis Ke則是在YouTube上分享這段完整行車紀錄器影片，影片中可看到，車主行經新北市台9線坪林街附近時，遇到一位機車騎士載妹跟在警車後面，騎士可能嫌警車速度過慢擋道，在過彎後的直線路段，加速跨雙黃線超警車跟卡車，警車發現後立即加速追上，將機車騎士攔下準備盤問。

網友看到這段影片後，一片拍手叫好聲，回應留言說「除了夕鶴 實在是想不到有什麼更好的形容詞了」、「這是我看過最療癒的影片了舒服~~~~」、「當警察吃素的就對了」、「這對小情侶是不是已經分手」、「他以為 那是里民巡邏車嗎?XD」。

有人則是看到這段「炫麗」的行車記錄器鏡面，歪樓問說「想請問行車記錄器牌子跟GPS軟體XD」。

警方說，「跨越雙黃線行駛」，將以道路交通管理處罰條例第45 條開罰，違規者將處新臺幣600 以上1,800 元以下罰鍰，呼籲民眾要遵守交通規則，不要自傷傷人。

(中時電子報)

台中商圈補習大樓 女高中生疑感… 德安航空詐領案董座郭自行 羈押…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。