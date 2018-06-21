終於！砸60億 美陸戰隊將汰換老爺兩棲突擊車

2018年06月21日 18:10 中時電子報 楊幼蘭

歷經長年尋尋覓覓，美國海軍陸戰隊總算找到了汰舊換新，取代1970年代老爺兩棲突擊車（Amphibious Assault Vehicle，AAV）的替代品。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網與《防務一號》（Defense One）網21日報導，美國陸戰對已選定英國航太系統（BAE Systems），將砸下1.98億美元（約60億台幣），以採購30輛8輪兩棲戰鬥車（Amphibious Combat Vehicle，ACV）。而按照計畫，最後870輛舊車將全面換新，合約價值可能達50億美元（1,520億台幣）。

英國航太系統將從2019年末開始交付新車，而美國陸戰隊將從2020年代末淘汰舊車。

新型兩棲戰鬥車能以65英里（105公里）的時速，把陸戰小隊從船上送到陸地參加戰鬥。

對陸戰隊來說，兩棲戰爭是他們的核心任務，近40年來，美國陸戰隊用的都是同一款兩棲突擊車。這些由鋁打造的突擊車能載運3-21人，在水中以8英里（13公里），在柏油路上以45英里（72公里）的時速前進。

然而，隨著時光流逝，這些突擊車逐漸淪為老爺車，在現代戰場，它們的鋁製車身還需要裝甲鞏固，才得以倖存。

美國陸戰隊花了30億美元（約911台幣），還有超過10年的時間，想要打造出遠征戰鬥車（Expeditionary Fighting Vehicle，EFV）加以取代。不過，由於成本過高，加上可靠性問題，以致2011年計畫遭腰斬。

後來美國陸戰隊轉而求助業界，而結果就是兩棲戰鬥車。兩棲戰鬥車與兩棲突擊車的不同之處在於，戰鬥車有8個輪子，而突擊車則有履帶。

此外，戰鬥車較小，能運載13名陸戰隊員和3名機組員，而突擊車則能載運至少21名陸戰隊員與3名機組員。

不過戰鬥車雖然較小，但有馬力達690的發動機，比突擊車的馬力超過50％。也因此，它在陸上的時速可達105公里。

目前戰鬥車會配備什麼武器還不清楚，不過突擊車有Mk 19 40毫米自動榴彈發射器，以及.50 BMG重機槍，預料戰鬥車的武裝絕對不會比這少。

(中時電子報)