德法簽訂戰機與戰車聯合研發意向書

2018年06月21日 18:14 中時電子報 江飛宇

德國與法國正式確定共同研發戰機與戰車，6月19日，法國國防部長佛羅倫薩．帕利( Florence Parly)和德國國防部長烏蘇拉-馮-德-萊恩(Ursula von der Leyen)簽署了研發武器計畫意向書（LOI），主要是開發主要地面作戰系統（MGCS，意思是戰車）和未來作戰空中系統（FCAS，意思是戰機）與下一代武器系統（NGWS，意思是其他相應裝備）。

詹氏防網網(Jane’s Defense)報導，兩國部長在意向書中一致認為，合作示範階段定在2019年中開始，到2024年將能夠確定詳細武器規格與性作要求，然後重點是：德國是主要開發國家。

與戰甲車有關的MGCS研發計畫，將納入法國天蠍輪行車計劃(Scorpion Land Vehicle )和德國的先進通訊與指控制系統(FüInfoSys），成品將於2035年部署。德國國防部稱，先進戰車將取代現役豹2式主戰車(Leopard 2)。

除了戰車，意向書還納入支援火力系統（CIFS）的合作，意思是遠程砲兵與火箭彈的火力支援，從共同研究開始，希望能在2040年有具體成果。

德國克勞斯-瑪菲-威格曼陸上武裝公司（KMW）和法國下世代陸上防衛系統公司(KNDS）對於兩國的防衛意向書表現樂觀其成，他們說「這些項目將規畫未來歐洲部隊的主要作戰能力，並且為歐洲的主權和戰略自主，作出重要貢獻。」

德法兩國的先進裝備合作議向書，將是對最十年鬆散的歐洲聯盟，加上一股重新凝聚的力量。

(中時電子報)