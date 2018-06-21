蔡英文砍完年金再致歉 網轟：自己的禮遇怎麼不改？

2018年06月21日 18:10 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

立法院臨時會院會昨夜三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，明定軍人年金樓地板為新台幣3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零。對此，總統蔡英文、副總統陳建仁今天在總統府召開記者會向軍公教致歉。網友們指出，蔡英文「令人想吐」，「自己的禮遇怎麼不改？各位知道總統退休禮遇多少嗎？」對蔡英文、陳建仁的致歉完全不領情。

軍人年改案三讀通過，軍人年金樓地板確定為3萬8990元，服役滿20年者始能領取月退俸，軍官與士官的所得替代率天花板分別為90%與95%，此次軍改影響的人大都是月退俸者，總計有6萬2975人，其中校官為最大宗。總統蔡英文表示，軍公教「口袋的錢比過去少，那種不滿與無奈的心情，不是當事人，其實很難了解其中感受」。網友提議蔡英文「請妳自己砍一半。自己不砍，說什麼、道什麼歉都沒有用」，「想了解其中感受」真的一點都不難；民進黨官員、立委、政務官也別自肥，一視同仁。若能如此，向軍公教致歉才算有點誠意。

據行政院估算，公教年改上路第1年，調降18％優惠存款利率，就可為國庫省下310億元；依退輔會提供資料估算，軍改第1年，國庫可節省80.4億元。但蔡英文一句話捐出100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金；被戲稱「高級實習生」的北農總經理吳音寧一年爽領250萬，蔡英文發動全黨之力護航等等。一手砍軍公教退休金，一手又揮霍公帑、養肥貓令人憤怒。網友留言指出，「國家負債累累，還拼命的把錢拿給別的國家，如果沒辦法把台灣弄進聯合國就不要再灑錢了....這個錢拿來幫助自己的人民不是很好嗎？」，並指「那高薪實習生不用減薪嗎？」要求「正副總統，政務官，立委的退休金也比照辦理」，砍一砍就能與軍公教「了解其中感受」。

(中時電子報)