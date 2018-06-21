戴立綱節目戰火延伸到週末

戴立綱主持政論節目清楚掌握時事。（圖片提供：中天）

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戴立綱主持《神秘52區》與《新聞龍捲風》兩個節目，題材看似有點雷同，但內容其實大不相同。他透露：「《新聞龍捲風》是透過主持人與來賓的互動，以快節奏的方式進行，討論話題完全不設限，政治、社會、靈異現象、奇人異事什麼都有，是以一種『秀』的方式在呈現；《神秘52區》我們有資深的記者，透過深入研究的專題報導，將這些不可思議的事情起頭、源委統統挖掘出來，讓觀眾更能一窺幕後真相。」不只節目呈現方式截然不同，戴立綱表示自己體內可是內建多種Tempo（節奏）在切換，主持《新聞龍捲風》時必須維持快節奏；主持《神秘52區》時則是放慢步調、製造懸疑感；播報氣象時則是要說清楚、講明白，讓觀眾能掌握天氣狀況。

長期在節目中探討「科學無法解釋」的相關議題，戴立綱透露自己先後念了機械工程、環境工程、大氣科學、海洋汙染防治政策、地理學，笑說以背景來看，應該是新聞台內「最科學」的人，不過他始終認為「在科學無法解釋時，當中的落差就是那個神秘的區域」。戴立綱笑說：「像我們探討靈異事件時，有來賓就說攝影棚內有2隻『魔神仔』，還指出位置，一隻在門上面，一隻在兩位攝影師的中間，我相信啊！但不覺得可怕，他們可能是來看我錄影的。」他表示自己是抱持著「寧可信其有、不可信其無」的觀念，對不同空間的事物給予尊重，但他也說自己並沒有靈異體質，當兵的時候住在眾人都說鬧鬼的房間裡，也從沒感覺到任何不對勁。

(中時 )

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