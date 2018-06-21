不信籤詩大凶警示 詐騙車手出門遭逮

2018年06月21日 18:21 中時 林和生

在保七員警及台銀行員不斷勸說下，陳女（左）才驚覺遇上詐騙集團。（林和生翻攝）

屏東警方偵辦一起詐欺案，集團成員以「假檢警手法」成功得手43萬元，事後更要求被害人解除定存，當19歲葉姓車手準備取款時，被埋伏員警逮捕，並在手機查獲日前到廟宇求的籤詩，神明指示「在家好、出外凶」果真一語成讖，讓葉嫌直呼「真的太靈驗」。

警方調查發現，詐騙成員佯稱是警察與假檢察官與屏東徐姓婦人聯繫，以對方涉及刑案為由要求將帳戶現金領出作擔保，婦人急忙領出43萬元後，拿至指定地點放置，還被要求「不能告訴親朋好友及報警」。

徐婦越想越不對隨即報警，警方研判對方食髓知味會再度上門，果然又接獲來電要求需監管帳戶、管收存摺，但這次獅子大開口喊價450萬元，待車手出面取款，員警立刻一擁而上逮人。

警方在葉嫌手機內發現一張廟宇籤詩，他才坦言，取款前特地向神明求的，神明卻指示在家好、出外凶，「沒想到那麼準」，偵訊後已依詐欺罪移送偵辦。

無獨有偶，台銀屏東分行保七員警也積極阻擋一起詐欺案！屏東40歲單身陳姓女子遭詐騙集團鎖定，透過盜用網路照片偽裝的英國支援聯合國派駐敘利亞「維和部隊將軍」，在微信以甜言蜜語、溫柔攻勢取得陳女信任後，隨即要求她匯款2500美金，才能收到從國外寄來的57萬5000元美金現金。

女方開心到台銀辦理轉帳，被眼尖保七員警識破，拿出多起詐騙案例報導，陳女才驚覺這是一場假軍官網路交友詐騙的「老梗」。

(中時 )