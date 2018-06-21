楊丞琳戲裡叫「黎親愛」⋯⋯戲外成「釐清愛」大師

2018年06月21日 18:20 中時 林淑娟

楊丞琳劇中再度被路斯明求婚。（八大）

楊丞琳在彩蛋中的大蝴蝶結造型。（八大）

楊丞琳在彩蛋中戴上貝蕾帽。（八大）

楊丞琳劇中與姊妹淘海裕芬。（八大）

熱播中的台視、八大偶像劇《前男友不是人》討論度持續升溫，尤其楊丞琳劇裡陷入舊愛新歡的糾結，讓不少追劇網友也大方吐露自己的酸甜故事，一看到戲迷的留言，楊丞琳忍不住掛在線上，與大家互動交流分享感情觀。她戲外也貼心回答網友情感疑問的舉動，也讓劇中名為「黎親愛」的楊丞琳，戲外也成了替網友釐清愛情的「釐清愛」大師。

雖然客觀為粉絲解答感情疑惑，還獲得大師封號，但楊丞琳透露，她也曾發生衝動怒罵同學男友的難忘經驗。她讀高中時，有次正和同學大啖魷魚羹麵時，看到班對情侶中的女同學，淚眼汪汪跑來哭訴男友劈腿班上的另一位女孩，楊丞琳瞬間正義感噴發，完全忘記手上的餐點有多燙，就一直邊捧著熱騰騰的魷魚羹麵，邊大罵腳踏兩條船的男同學。

回想這起往事，她笑說，雖然事隔多年，但現在同學一聚會，大家還是會模仿她當年為朋友出氣的樣子，「當時年紀小，自己也沒什麼感情經驗，純粹是覺得那樣的行為很糟糕…」，現在的她，認為感情畢竟是兩個人的事，應該還是要交由當事人自行解決問題才對。

除了劇中感情發展成為焦點，楊丞琳戲裡的穿搭造型，也帶動流行話題，吸引不少時尚媒體討論。其實在「前男友不是人」每集的片尾彩蛋，常看得到她輕鬆駕馭各種造型，不論是典雅的貝蕾帽或是誇張的大蝴蝶結、青春花俏的髮帶，楊丞琳都能毫不突兀的完美呈現，而使用這些配件，也是為符合彩蛋情節中設定的不同年份，楊丞琳和劇組造型師溝通討論後，精心挑選當時流行的飾品元素所做出的搭配。

本週劇情中，路斯明將再次向女友楊丞琳求婚，還將發揮暖男性格，邀請她的家人婚後一起同住，路斯明鏡頭下表示，很佩服自己在劇中飾演的「周立陽」，「因為他很全心去愛一個人，連她的家人一起愛，這是非常需要勇氣的！」

《前男友不是人》每週五晚間十點在台視頻道、每週六晚間八點在八大戲劇台播出。

(中時 )