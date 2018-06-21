漁翁得利？中美貿易戰升級 印度這商品出口飆4倍

2018年06月21日 18:20 中時電子報 蔡萱

中美貿易衝突就在雙方互加一輪關稅後，緊繃的情勢急遽升高，雙方也威脅要進行下一輪加徵關稅。就在美國貨在這場貿易戰中，首當其衝受到影響之際，印度或可能因此獲利。中國為尋找其他供應來源，從印度進口的棉花有望大幅增加，下個年度對中國的棉花出口可能飆漲4倍，達到85萬公噸。

作為世界上最大的棉花出口國，美國在中國的進口中佔據了至少10年的優勢。但中國決定從7月6日起，對包括棉花在內的美國農產品徵收25%的進口稅，以報復美國政府上周對中國500億美元商品加徵關稅，這讓印度棉花得以佔據中國市場更大的比例。

印度出口公司D. D. Cotton的主管塞克薩里亞（Arun Sekhsaria）表示：「最近幾周我們不斷接到中國公司頗有誠意的詢價，詢問新作物季的供應」，該公司前幾周向中國出口了11月和12月會運送到的棉花。

塞克薩里亞也稱，如果中國對美國農產品25%的關稅一直維持不變的話，「印度對中國的棉花出口可能達到500萬包。」

印度官員上周表示，已經與中國簽署合約，購買中國運送50萬包（85萬公噸）新季收成的棉花，這是罕見的預訂。

儘管中國的棉花庫存正在下降，北京上周對美國徵收價值500億美元商品關稅的政策，幾乎是立刻予以報復，對棉花以及來自美國的其他大宗商品和產品徵收進口稅。

一位中國貿易商表示：「現在每大家都擔心貿易戰，所以都在從尋找其他國家取代美國」。

而且隨著庫存的減少，中國已開始允許擴大棉花進口，在上周批准2018年增加80萬噸棉花進口配額，這也是5年來首次增加配額。

世界上最大棉花商之一的路易達孚（Louis Dreyfus）交易平台主管布爾戈斯（Tim Bourgois）就表示，中國將重奪棉花進口大國的寶座，相較於今年進口了500萬包，中國到2019到2020年的進口量將達1,000-1,500萬包（200萬-300萬噸）。

(中時電子報)