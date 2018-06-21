軍公教年改上路 彰化縣議會提供法律諮詢會場大擠爆

2018年06月21日 18:47 中時 吳敏菁

年改掀起大波瀾，彰化縣議會提供法律諮詢，議長謝典霖表示，議會為民服務，幫助軍公教人員爭取應有的權益。（吳敏菁攝）

行政院規劃軍公教年改7月1日上路，掀起軍公教訴願的波瀾，彰化縣議會固定提供法律諮詢協助，21日因端午連假，增闢1場次，會場大擠爆，問候語不是「你被砍多少？」就是罵「什麼政府嘛？說砍就砍，不知是省到哪裡去？」

彰化縣議會議長謝典霖表示，年改掀起大波瀾，軍公教族群人心惶惶，縣府也有法律諮詢服務，但怕軍公教有敏感顧慮，提供議會的場地，並本著為民服務的精神，議會邀請律師周美瑩、周春霖等，面對面提供法律諮詢，幫助功於政府與國家的退休軍公教人員，爭取應有的權益，安於退休生活。

謝典霖指出，年金改革存在許多爭議，政府應秉持「信賴保護」和「法律不溯既往

」的憲法基本精神，議會是為民服務機關，提供退休軍功教人員相關的協助也是為民服務的一環。

21日到場退休軍公教人員擠滿會場，對退休年金縮水感到憤怒，痛罵「政府自己錢亂花，都不知花到哪裡去？卻要砍他們的老本！這算什麼公平正義？」

退休人員感謝議會提供協助，也指出退休金是受僱者工作辛勞所得，大法官也明白解釋，退休金是人民的財產權，受憲法保障，不能任意剝奪。政府假年改之名改革軍公教退休金，是變相的財產剝奪。

與會不滿，只會剝奪，卻不會興利，把台灣競爭力越搞越差，帶來惡果還得全民吞

，年金不是不能改，但應該兼顧法理情以及永續性。

(中時 )