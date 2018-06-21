重拾陸客自由行意願 旅遊業者邀大陸網紅來台宣傳

旅遊業者邀大陸網紅來台宣傳，希望吸引更多陸客來台觀光。（王思慧攝影）

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這兩年隨著兩岸政策限制及非法的日租套房業者以低價競爭之姿，造成台灣觀光產值損失高達千億以上的困境，旅遊、飯店業者為提振台灣觀光產業，首波將邀請來自大陸的6位知名網紅來台進行踩點宣傳，重拾陸客來台自由行的意願。

台北商旅董事長劉季強表示，雖然來台觀光人次每年成長，但還是有些國家的旅客人數下降，特別是大陸、日本和港澳。他舉例，去年日本人來台僅189萬人次，但台灣去日本高達461萬，等於觀光逆差虧了272萬人次，更直言今年台灣去日本旅客可能將突破500萬人次。

另外，大陸來台旅客約273.2萬人，但台灣赴陸約392.8萬，也是虧了119.6萬人次；港澳也差不多，港澳來台約169萬，我們去了236.2萬。劉季強說，特别是陸客部份，從小賺變大虧，從2015年曾創下418萬人次訪台後，就年年衰退至今，與2015年相較，單算來台陸客每年短少衰退的數目，共計380.9萬人，陸客食宿購物商機損失約新台幣1,802億元。

合理估算，住宿費用約占消費金額20%，佔1,802億的二成，也就是360億元，若以平均房價每房每晚2千元計算，近三年共損失1800萬間客房，全台旅館和民宿（包含合法和非法）共有23.46萬間客房，單單陸客下滑，就讓全台旅館少了77.6晚住房。

因此，希望藉著大陸6位網紅的宣傳力量，以他們的粉絲共145萬人，只要一成、約14萬人考慮來台玩6天，就可帶來50億元商機，行銷台灣刻不容緩。

台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍表示，40年來第一次民間業者邀請網紅宣傳觀光，值得鼓勵，認為旅遊業界促進兩岸觀光是好事，同時7月協會會舉辦旅展，推廣台灣觀光。

大陸網紅「阿雪姑釀」說，很喜歡台灣的風景和人情味，相信能藉著網路行銷，讓更多人知道台灣哪裡最好玩、最好吃，也感謝業者邀請。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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