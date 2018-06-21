體育署行文要求足協 一周內續開臨時會員大會

2018年06月21日 18:49 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

體育署針對18日臨時會員大會相關事宜，行文給中華足協。（李弘斌攝）

中華足協18日召開臨時會員大會，卻因會員資格與席次的認定無法達成共識，原定之選舉規章、選舉委員會等議程完全沒有進行，理事長林湧成就宣布散會。體育署長林德福21日表示，已行文足協1周內續開臨時會員大會，完成原定之議程，倘若改選程序繼續拖延，體育署也不排除援引國體法第43條，對足協祭出警告或限縮補助等懲罰性工具。

足協18日召開臨時會員大會，是要完成預定7月7日第12屆理監事改選的準備工作，包括內政部、體育署、中華奧會都派遣代表列席，國際足總（FIFA）與亞足聯（AFC）也各有1名代表到場。

未料會議最後宣布散會，因為針對裁判協會、教練協會、五人制足球協會等6席代表，是否具足協會員資格仍有爭議。要由會員大會議決，是以38席投票決定是否接受這6席，還是全部44席來做表決，林湧成表示無法做出決定，遂宣布散會。

林德福表示，FIFA於5月18日來信，已認定3個協會目前不具代表權。18日體育署由競技組副組長藍坤田列席足協臨時會員大會，也趁中場休息時前去詢問FIFA代表，得知其對爭議席次的看法不變，但尊重會員大會決定，希望由38席去投票決定6席是否有效，只是最後也未獲採納。

體育署21日行文足協，要求於1周內補完18日中斷的會員大會。林德福表示，這是為了避免足協以另開會員大會需於15天前通知的章程規定，讓會員大會再次延誤。足協會員數則依FIFA正是相關信件所提及之原則辦理。

針對國體法上路後的體育運動單項協會改選，體育署此前已援引國體法第43條，對殘障體育運動總會、中華桌協提出警告，化解改選障礙。但足協相關爭議直到今年3月FIFA正式介入後，國際總會的態度才算明朗。林德福強調，基於尊重FIFA，體育署直到5月才能「硬起來」監督足協改選事宜，也有信心讓足協於7月7日預定行程改選。

(中時電子報)