2018年06月21日 18:45 中時電子報 綜合報導

癌呀我的天！過敏、高齡毛孩罹癌風險高

過敏、高齡毛孩都是罹癌高危險群！

對於有飼養寵物的人來說，自然會希望牠能夠陪伴我們的時光愈久愈好，但是你可能不知道，7歲以上的毛孩就已經進入癌症的好發年齡層！

黃金獵犬、拉不拉多等大型犬是罹癌高危險群，另外2~4歲貓咪也容易因為病毒感染而形成腫瘤，貓奴也要特別注意！東林動物醫院院長楊清文醫師進一步說明：「家中寵物若長期過敏也會導致免疫系統紊亂，體內氧化分子上升，罹癌機率也會增高。」

國立中興大學獸醫學院獸醫學系張仕杰教授表示，「台灣小分子褐藻醣膠」能強化犬貓生理機能、改善營養狀態。（圖／本報資料照）

台灣小分子褐藻醣膠讓毛孩加速自身修補能力

國立中興大學獸醫學院獸醫學系張仕杰教授表示：「當家中毛孩有體重不正常持續下降、食慾不振、傷口長期無法癒合的狀態，甚至身體出現莫名腫塊，都有可能是罹癌的前兆」，若真的罹患癌症可以用手術或化療幫毛孩積極治療，治癒機率都相當高，更建議可以搭配台灣小分子褐藻醣膠一起輔助治療，可以加速自身修補能力，減輕因化療帶來的副作用：像是嘔吐、軟便、食慾不好…等，而且「台灣小分子褐藻醣膠」萃取自海洋中的大型褐藻，屬於多醣體的一種，可雙向調節免疫系統並強化生理機能，是目前市面上唯一經動物醫院臨床研究實證的成分，醫師認為唯有「營養足夠、免疫健全」雙管齊下，毛孩才能對抗癌症等相關疾病！

毛孩是最珍貴的家人，定期的健康檢查和平日保養很重要。（圖／本報資料照）

平日保養超重要 飼主停看聽！

正因為毛孩不會說話，所以定期的健康檢查對牠們來說很重要，醫師建議飼主8歲前1年1次，8歲後步入中高齡，必須半年檢查1次，掌握健康狀況，而針對中高齡的犬貓平時就要有正確的飲食管理，確保攝取均衡、完整的營養，並且適時補充適合毛孩的保健品，挑選準則可以以天然成分為主，對身體負擔較小，「飼主可以再看保健品是否有臨床或人體研究，或明確的實驗數據」，畢竟每位毛孩都是最珍貴的家人，牠們的健康就是飼主們最大的快樂。

(中時電子報)