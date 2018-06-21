印尼逃逸女外勞病重路倒送醫 命救回卻成人球無法回家

2018年06月21日 19:17 中時 謝佳潾

「我想回家。」印尼籍38歲外籍移工瓦佳，7年前為養家飄洋來台當看護，但卻受盡欺辱，不但雇主不給飯吃、仲介也不理會，2年前她選擇逃逸並聽信同鄉到恆春求生，不料卻淪到病重昏倒街頭，事後雖被南門醫院救回一命，卻疑成人球慘遭移民署及印尼辦事處互推，只能啜泣地向社工求助。

瓦佳說，她來台後曾在台北、新竹等地當看護，月薪2萬多，雇主有按時發薪讓她寄錢回家，但生活上卻百般刁難，時常不給飯吃，而她向仲介投訴也遭到漠視，2年前忍受不住擇逃逸，而剛好同是逃逸的同鄉告訴她，到恆春民宿打工的錢跟看護一樣且較輕鬆，她便隻身南下求生。

不料，瓦佳被「自己人」騙了。她說，她在民宿每天工作11小時，每月休1天，卻只領到1萬塊，且近幾個月同鄉都沒給她錢，電話也不接。瓦佳只能啞巴吃黃蓮地埋頭苦幹，而5日凌晨出事了，她被發現昏倒恆春街頭，且病情一度危急。

瓦佳被救護車送到南門醫院搶救，被診斷出體溫高達40.2度，有大腦梗塞、急性腎衰竭及高血糖昏迷等狀況，幸經搶救後救回一命，但在加護病房躺了近一週醒來後，卻又要面對另一個悲痛的「人球人生」。

南門醫院表示，瓦佳送到醫院時，因路倒條例規定通報警方，而得知她逃逸的身分，但當下基於人道精神，不但沒拒收還將她照顧到轉進普通病房，不料當通知移民署時，對方卻以「病重為由」不願接手。

南門醫院指出，瓦佳病情好轉時，仍因大腦梗塞致身體右側偏癱，當時移民署藉此稱不宜收容，並說有函文請印尼辦事處協助責付，醫院只好又轉向接洽辦事處，但卻得到「既然病情較好就直接去坐牢」的回應，而後她可出院時，再次通報專勤隊仍不了了之。

南門醫院說，瓦佳住院至今近20天積欠的20多萬醫療費無人協助已經很可憐，還不知之後將何去何從。屏東縣專勤隊長鄭明昌說，他們有協商某宗教組織協助責付，但並不清楚她可以出院，將持續了解狀況給予協助。

(中時 )