金曲倒數讀秒 陶喆徐若瑄輪番頒獎

2018年06月21日 18:53 中時 蕭雅玲

陶喆再登金曲擔任頒獎人。（圖片提供：台視）

《第29屆金曲獎頒獎典禮》即將於6月23日在台北小巨蛋登場，包含彭佳慧、曾國城、黃韻玲、 家家、桑布伊、張秀卿、康康、徐佳瑩、李玖哲、徐若瑄、陳復明、 頑童MJ116、陶喆、張信哲、艾怡良、方大同等歌手，都將參與這場華人的音樂盛事。

陶喆在經歷上一屆「特殊」的舞台經驗後，今年再度受邀頒發「 最佳單曲製作人」及「最佳專輯製作人」， 陶喆表示很開心可以再度擔任典禮頒獎人， 並表示受邀頒獎是一種肯定，非常期待；具備歌手、 演員多重身分的「鋼鐵V」徐若瑄， 曾分別於2002年及2004年， 與日本偶像團體V6及安七炫一同頒獎， 相隔14年再度擔任頒獎嘉賓，她透露心情很緊張又掙扎， 因為最後一張音樂作品在4年前推出，很怕大家忘了她跟音樂， 其實很有關係，徐若瑄也表示， 這次出席不僅是要以實際行動支持金曲獎， 也希望透過這個機會喚醒大家她「音樂人」的身份；另外「蘇打綠」 的主唱吳青峰這次首度以個人身分頒發「年度歌曲獎」， 他坦言有些緊張，並表示每一首歌都可能是每個人的年度歌曲， 但對他來說， 參與是對每一個在歌曲中努力的音樂家們與評審們的致敬。

《第29屆金曲獎頒獎典禮》林俊傑「Little Big Us」表演節目將運用「AR擴增實境」呈現「翻轉小巨蛋」 的特殊效果，這套全世界最頂級的空間追蹤系統-「NCAM 廣播級即時AR攝影機3D追蹤系統」，曾運用在「 ID4星際重生」、「美女與野獸」、「復仇者聯盟2」等好萊塢電 影，以及「NFL國家美式足球聯盟」，它不受室內外、 晝夜等環境光源限制，能完全掌控三度空間， 在臺灣是第一次運用於Live活動；此外，韓國當紅樂團HYUK OH在「聲◉光」表演中，將融合新媒體藝術家姚仲涵的作品， 以其所擅長的日光燈素材建構未來科技感， 將聲音從一個點狀擴散出來，利用圓形日光燈作為延伸視覺的想像， 襯托出「萬里」歌曲氣勢磅礴的壯闊感， 將帶來一場將音樂科技藝術化的互動表演，展現今年典禮主題「 未來ing」；本屆舞台也採用大量LED彩幕， 並結合多款視覺設計，搭配多元升降高低之組合模式， 創造表演節目及頒獎橋段豐富多元的視覺饗宴。

台視今年總共出動25部攝影機、3部OB轉播車和3部SNG車， 精準捕捉星光大道及頒獎典禮的即時畫面， 並在全長為90公尺的星光大道，無論晴雨皆搭設百萬雨棚， 為即將蒞臨的金曲典禮貴賓作貼心準備。

今年金曲有更多元服務，觀眾經由下載金曲APP， 可以選擇收看星光大道與典禮的六個多視角，包括「 星光大道及頒獎典禮Live節目」、「手語服務-星光大道及頒獎 典禮Live節目 」、「星光大道紅毯」、「星光大道主持人訪問區」、「 星光大道媒體訪問區」以及「頒獎典禮得獎感言區」， 讓觀眾對金曲星光和頒獎典禮的精采畫面更能一手掌握、毫無遺漏， 詳情請上GMA金曲活動官網。

(中時 )