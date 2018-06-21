承恩功德會關懷弱勢　免費送餐送米給獨居老人

2018年06月21日 19:35 中時 李其樺

新化約有40多位獨居老人住在山上，子女離鄉工作，平日無人照料生活。承恩功德會員工21日上午開車上山，送米給新化在地的獨居老人。（李其樺攝）

承恩功德會定時居家訪視獨居老人和送餐送米服務。圖為承恩功德會創辦人陳清文（右）和義工謝淑娟（南科姐）日前送午餐給獨居老人。（李其樺翻攝）

台南市承恩功德會日前舉辦「廣開天下糧倉」活動，匯集社會大眾愛心，集資買米給需要幫助的獨居老人，今（21）日上午承恩功德會員工開車上山，送米給新化在地的獨居老人，未來希望更多民眾響應，用行動一起來關懷身邊的獨居老人。

承恩功德會自2012年創立，主要從事獨居老人關懷，目前服務範圍遍及永康、柳營、下營、學甲、麻豆、六甲、新市和新化，每年定期居家訪視和送米、午餐給300多位獨居老人，近年也投入弱勢家庭安葬服務。

綽號「南科姐」的義工謝淑娟表示，新化有40多位獨居老人住在山上，有的不良於行或經濟弱勢無法自力更生，而其子女多離鄉工作，導致長輩生活無人照料，不忍心看到長輩挨飢受凍，協會員工平日都會親自開車將一包包的米送到長者家裡。

79歲的陳姓老婦自從老伴過世後，獨居在山區住家，其子女有的失聰、有的精神異常，平日都是陳婦自理生活。承恩功德會得知後，定期訪視並送米給陳婦，原本身材嶙峋瘦小的陳婦因此慢慢恢復健康。今天上午承恩功德會員工前往訪視陳婦，當陳婦從員工手上收到米，不禁感動落淚，直說「感謝主！你們比我的兒子還要孝順！」

謝淑娟表示，承恩功德會除了不定期舉辦募款活動，也透過種植芋頭、放養山雞等方式，自產自銷農產品來籌措公益經費，但仍受大環境不佳影響，募款和義賣日趨困難。20日起功德會陸續在新化、麻豆等地區舉辦「廣開天下糧倉」活動，向民眾集資購買愛心米，1斤米40元，希望籌募1200斤的米幫助更多獨居老人。

(中時 )