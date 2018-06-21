文心秀泰22日試營運 再掀中區影城大戰

2018年06月21日 19:33 中時 馮惠宜

看準台中已成中彰投消費中心，各家影城紛紛到台中插旗，其中由南山人壽與秀泰影城合作開發在台中8期「文心秀泰廣場」22日展開試營運，繼秀泰之後國賓影城也將進駐總太地產在南區「忠孝夜市」商圈打造的複合式商場這將是國賓影城首度進軍台中，中台灣影城大戰一觸即發。

「秀泰影城台中文心店」是秀泰繼中市東區「站前秀泰廣場」後，在台中市的第二座影城。文心店占地2.4萬坪，地下4層、地上8層為結合影城、親子藝文書房與異國美食餐廳的大型複合式商場。其標榜全台最奢華影城，商場內共有16間影廳、總計2200個座位。

繼影城率先在22日展開試營運後，秀泰集團自創的藝文生活品牌「小書房」也進駐台中文心店，2預計將在七月華麗登場。

隨著秀泰文心店展開營運，台中影城市場進入百家爭鳴的時代。目前「威秀影城」在台中擁有老虎城、大遠百店，新光三越有自家關係企業「新光影城」、去年進駐大魯閣新時代購物商場的「凱擘影城」，廣三SOGO百貨則引進「華威影城」。

而在全台有12個據點的國賓影城也將與總太建設合作，在總太標下國產署位於忠孝夜市近500坪地上權土地後，規劃打造一座結合影城的複合式商場，這也是國賓影城首度進軍台中市場的第一個據點。

(中時 )