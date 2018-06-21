世足花絮》世足賽專有性服務 類人玩偶生意好

2018年06月21日 20:25 中時 陳志祥

2018世足賽遠在俄羅斯舉行1個月的比賽，俄國首都莫斯科周遭的旅店為了「球迷需求」著想，提供球迷住宿之外，並有「類人的玩偶」（human-like dolls）的性服務，以免遠到而來的球迷出軌。

國際足總想從今年俄羅斯世足賽獲利61億美元、預期成長10％，比2014年巴西世足賽多出13億美元，而莫斯科當地小店家也希望能夠分一杯羹，有些商店從比賽開踢之前就看到收入已經增加。

莫斯科的店家因此紛紛以「足球為主題」進行裝修，從咖啡館、餐廳到電子商店等，做好準備迎接來自全球數以萬計的遊客湧入，其實莫斯科主要街道的交通流量增加即可說明一切。

在莫斯科附近的某些城鎮，為了趕上比賽熱潮，5月初開設「玩偶旅館」（The Dolls Hotel），除了提供球迷住宿之外，還可以讓他們與「類似人的玩偶」做愛。

旅館老闆表示，他很歡迎許許多多的外國遊客，世足賽開幕1周來，他的顧客增長15％，其中大部分是西班牙人，他們遠來莫斯科度過愉快的足球假期，但他們也不想欺騙自己的「另一半」而發生出軌行為。

除了玩偶旅館，在莫斯科大劇院附近販賣巧克力的店家，推出一系列世足賽為主題的巧克力，包括靴子、球與世足賽的獎杯，甚至貂毛製作的足球，店家表示，這會給球迷的女人很棒的禮物，店家吸引球迷的貼心的服務是購物可以同時觀賞比賽。

不過，也有一些店家亂敲球迷竹槓，趁機抬高價格大賺黑心錢，雖然俄羅斯政府提出處罰的警告，但是，黑心商店仍然存在，有些民宿每晚價格超過300美元、也有俄羅斯記者在盧日尼基球場附近發現一家咖啡館的英文菜單消費價格是俄羅斯文的2倍。

(中時 )