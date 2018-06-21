鹿港、和美直行溪頭公車啟航了還可網路訂位

2018年06月21日 19:33 中時 吳敏菁

化、員林直行溪頭客運叫座，縣府爭取新闢鹿港、和美路線，21日正式營運。（吳敏菁攝）

彰化、員林直達溪頭的客運叫座，彰化縣政府增闢從鹿港、和美發車，21日起正式營運，昨天舉辦盛大首航，縣長魏明谷表示，提供便捷公共運輸到溪頭森呼吸，不用再奔波到台中搭車，受到熱烈歡迎，溪湖、田中和二林及北斗也拚年底前發車。

彰化、員林客運直行溪頭，夏季只要天氣好，班班爆滿，各鄉鎮爭相爭取發車，縣府補助12部公車到位後，再闢新路線，21、22日起和美、鹿港都也都納入正式營運了，每天固定來、回各1班次，鹿港的乘車地點在正興路96號的鹿港乘車處，7點發車；和美鎮在公所前設站牌，7點20分發車。

工務處長林漢斌表示，新增兩班次都經彰化火車站，調整彰化市出發時間，等於從7點20到8點之間，彰化市班次增加到5班次，每10分鐘就有1班車，並多設大竹停靠站

；員林市則維持3班次。

縣府統計分析，經1年試營運，平均載客率達7成，冬、夏搭乘人數有明顯落差，夏季大爆滿，冬天加上陰雨，人數就銳減，未來12月、1月和3月，鹿港、和美發車不變

，彰化市將減少2班次，員林則減少1班次。

彰化客運為了滿足一般乘客的旅遊規劃，也開放網路預約畫位，可上彰化客運的官網下載，但和美鎮只有站牌，暫不開放；縣府交通運輸科長許僅宜表示，搭乘市區客運前往溪頭民眾，仍以長青族居多，為保障不習慣上網的族群，網路訂位只開放一半名額，仍保留一半坐位給排隊民眾。

(中時 )