美專家：川普重估對陸政策 推進美台關係正是時候

2018年06月21日 19:52 中時 王嘉源

據美國之音（VOA）中文網21日報導，在美陸兩國正為貿易摩擦關係緊繃之際，有分析人士說，川普政府正在全盤重新評估對中國大陸的政策，這正是推進美台關係最佳時機。

喬治華盛頓大學外交事務教授薩特（Robert Sutter）19日在該校一場「美朝峰會與台灣外交」的座談會上表示，自美陸關係正常化以來，美國曾經有過幾次，包括在1989年天安門事件前後，降低大陸的重要性而售台戰機，這些都是在美國的一中政策下進行的，即便使大陸不高興，但美陸關係並未受到實質影響。

因此薩特認為，在美國的一中政策下「謹慎、有系統」推進美台關係不但是可以做到的，而且「現在就是最好的時機。」

他說，川普政府的《國家安全戰略》將大陸視為競爭對手，對陸方的態度比以往歷任政府更為強硬，川普正在全盤評估美國對大陸的政策，其國安團隊不乏對台灣友好的人士，美國國會也充滿著對大陸的強烈反感，對台灣的支持更為提升，因此從這些條件來看，當前正是推進美台關係的大好時機。

薩特說：「我們正在進行全面性的重新評估，它會走到什麼程度目前還不清楚，不過對我來說，它對美國官員及決策者會有一些影響，他們是否還認為有必要考慮到必須遵從中國對某些特定議題的利益，甚至是台灣議題；他們對美中關係的看法、對這個關係的價值的看法等等，都和歐巴馬總統及其執政團隊非常的不同。所以就是如此，而且美國國會對中國的憎厭也極為強烈。」

美國之音又報導說，商業諮詢服務公司鮑爾亞洲集團（Bower Group Asia）資深主任馬翊庭（Tiffany Ma）在會上提到，自蔡英文總統上任後，北京當局加大在國際上孤立台灣的力度，而北韓領導人金正恩三度訪問大陸，不僅提高了大陸國家主席習近平對型塑區域事務的信心，也讓他對如何處理台灣議題更有自信，因此在美朝峰會之後台灣很可能成為東亞唯一熱點的情況下，美國必須思考台灣在其東亞戰略的角色。

馬翊庭強調，大陸在意識形態和對世界秩序的立場上都是美國面臨的獨特挑戰，當川普政府為數十年來美國對大陸的交往接觸政策未能產生預期效果而重新調整時，美國也不能把台灣「當作一張牌」來打，因為這麼做將置台灣於一個不穩定的地位，同時也會導致區域盟友對美國的可信度產生懷疑。

上星期，耗資2.55億美元美國在台協會（AIT）新館在台北內湖舉行了落成儀式，美國派出教育文化助卿羅伊斯女士出席儀式，引來大陸政府的嚴正抗議，不過美國國務院說，這是美台關係的里程碑，反映出美台夥伴關係的重要性。

美國外交關係委員會（CFR）資深研究員易明（Elizabeth Economy）19日在該智庫網上的一篇訪談中表示，儘管美國在台協會新設施的揭幕並不代表美國對台政策有任何改變，不過川普政府一直都比較直言不諱地談論美台關係，「這意味著在川普總統任內某種程度上，美台關係的發展可能將會獨立於美中關係之外。」

(中時 )