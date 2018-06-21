台鐵華山引道辦趴 野青眾莊奕凡移送法辦

「野青眾」發起人莊奕凡。（本報系資料照片）

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負責承租北市華山大草原的團體「野青眾」負責人莊奕凡，因涉嫌糾集成員及不特定人士，侵入台鐵華山引道，在裡面辦趴，在台鐵局正式提告後，鐵路警察局台北分局20日深夜傳喚莊某到案，他坦承帶人進入華山引道，但不知那裡是禁止進入區域，警方詢後將依鐵路法及妨害自由等罪嫌函送檢方偵辦。

華山大草原驚傳分屍命案，連帶在承租華山大草原，再轉租給野居草堂的青年團體野青眾，也成為社會囑目對象，連帶團體負責人莊奕凡因涉嫌帶頭侵入華山引道辦趴，涉及違反鐵路法及侵入國營機構所有建築等，遭警方傳喚到案。

據悉，偵辦野居草堂分屍命案的中正一分局，因要釐清5月31日晚間，與死者及嫌犯陳伯謙一起飲酒的在場人士，是否涉入案情或是知悉過程，也將莊奕凡列為關係人，傳喚到分局接受調查，詢後，已排除當天酒宴中莊奕凡有在場，將他請回。但由於莊奕凡另涉華山引道一案，因此，鐵警局台北分局偵查隊幹員隨後將莊帶回辦公室詢問。

據悉，華山引道是當年台鐵局在進行鐵路地下化第一期工程，地下化工程僅限於台北火車站至華山，還未延伸至南港，鐵路由華山重回地面時的行駛軌道，待後面地下化工程完成至南港部分，改由新建成軌道行駛，原有軌道封閉就成了華山引道。平日並無火車通行，僅作緊急避難使用。但因仍屬台鐵軌道，一般民眾是禁止進入。

莊奕凡在警詢中坦承帶人進入華山引道，但不知該地是禁止進入的管制區，警方詢後已將莊請回，其餘隨莊奕凡進入華山引道人員，警方將逐一清查後一併函送法辦。

(中時 )

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