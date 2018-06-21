快訊／美麗華董事長弟稱：莫須有罪名 技術經理還原影廳出包當日情形

2018年06月21日 19:24 中時 徐桐炘

美麗華股東內鬥導致美麗華大直影城從22日凌晨起休業一個月，分別由黃家姐弟主掌的「美麗華娛樂」和「美麗新娛樂」在21日隔空交火，美麗華娛樂下午5點開記者會透過律師宣稱美麗新娛樂董事長黃世杰自立台茂影城和皇家影城有違競業精神，終止委託美麗新經營影城，黃世杰則在5點40分於皇家影城舉行記者會，親上火線喊冤：「從來沒有競業的東西，這是莫須約的罪名。」

黃世杰先表示由美麗新領導的美麗華大直影城，業績在台北各大影城中名列前茅，並無任何異狀，原和美麗華簽約合作到明年11月，對方卻突然片面終止合約，稱對方是「違約」，明將和律師討論採取法律行動。他也刻意對大直影城團券的消費者拋善意，宣布台茂影城和皇家影城都將接受大直影城團券，更加贈「貼心小禮物」。

針對美麗華娛樂提出的「競業精神」，黃世杰表示開設台茂美麗華影城、皇家美麗華影城多年，從未遭質疑有競業問題，他認為是因張政雄家族介入，兒子張博凱有意趕出美麗新團隊，才出此招，更質疑日前影城全職員工全數離職，是張博凱有意將與大家不和的前員工招回團隊，刻意逼走眾人，黃世杰表示已將該15名全職員工找回美麗新。

黃世杰提到當年是父執輩無償授權他使用美麗華影城，他更一手打造美麗華影城品牌，雖家族成員都不願再開拓新影城，但他認為自己是為美麗華開疆闢土，「獨排眾議，獨立出資開這個（新的）影城。」他認為影城紅了遭忌，所以其中一位美麗華股東兼任監察人，關於美麗華影城商標使用權，黃世杰將交由法律團隊處理，但也不排除自創品牌，他自認擁有Know-how，「不像美麗華娛樂沒有專業經營能力，一昧想拿回美麗華。」

18日起美麗華影廳6成以上主機出包，被質疑是美麗新團隊刻意破壞，一位原美麗華技術部經理在記者會上跳出來澄清，當日5點已被指示交接工作，由美麗華子公司團隊接手，原團隊根本不清楚發生何事，他前往幫忙後，發現對方沒有妥善處理，應立即向原廠商通報，即能知道問題出在哪裡，他指責美麗華娛樂的處理方式對消費者和片商都有失公平。

(中時 )