冷鏈物流中心跳過雲林 李進勇備詢忍挨罵後Line怒飆卓榮泰

中央宣布冷鏈物流中心設在桃園，雲林縣府後知後覺，縣長李進勇（左一），21日在縣議會被國民黨團質詢得幾乎啞口無言。（周麗蘭攝）

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冷鏈物流園區設置案雲林縣未被知會，縣長李進勇（左）、農業局長張鴻猷（右）遭議員嚴詞圍剿，面露無奈。（周麗蘭攝）

農委會將在桃園、彰化、屏東設置冷鏈物流中心，供應全台蔬果的最大生產地雲林縣被跳過，縣長李進勇21日在遭國民黨團質詢到啞口無言，總質詢結束後立刻Line行政院秘書長卓榮泰飆問「甚麼荒唐政策！」

國民黨團議員李明哲、林建鴻、賴淑娞、陳俊龍質疑縣府知不知道農委會要設冷鏈物流中心的計畫？縣府有無提案？農業處長張鴻猷答覆，前幾天看到新聞才知，農委會未主動告知。

李進勇表示，都有和中央保持聯繫，這應該還沒定案，縣府還會努力。

林建鴻聞言飆罵，桃園8000坪、彰化6000坪、屏東8000坪，計畫都有了，農委會不重視雲林，「爭取個屁」，雲林縣編那麼多一級農地，土地不能做其他使用，價格好壞自理，有冷凍不補助，他要求行文農委會解編雲林縣農地、裁撤農業處。

李明哲表示，中央憑甚麼叫雲林配合卻不給機會，桃園、彰化、高雄、屏東設了冷鏈物流中心後，雲林縣只能當生產奴隸而已，冷鏈系統是雲林縣農業存續的救命丹，希望縣長立即向農委會、行政院、總統府強烈表達雲林非有不可。

李進勇回應會竭力向中央反應並且爭取，議員要求提出時間表，但他拒絕，李表示自己知所當為、為所應為，他會負起完全責任。

林建鴻反問李怎麼負責？李負氣表示，用他的政治生命負責可以吧？林建鴻反擊，「你的政治生命、我們的政治生命、總統的政治生命都不值錢！我們要的是雲林縣農民的未來。」

李進勇在縣議會備詢不願砲口對內，但據了解總質詢結束後，他氣撲撲立即回到辦公室，打給行政院秘書長卓榮泰質問知不知道農委會有冷鏈物流中心計畫？卓表示他再問看看，李氣得開罵「什麼政策，荒唐！」

李進勇隨後又打到農委會表達不滿，要求農委會正視雲林縣肩負穩定國家糧食的貢獻，冷鏈物流園區首選地點當然是雲林，要給農民一個公道。

縣府表示，李進勇縣長對農委會規劃設置冷鏈物流園區案未考慮雲林縣，表達強烈不滿，呼籲農委會正視雲林縣農業產值連續3年超過700億元，是全台最高的縣市，要雲林農民肩負穩定國家糧食責任，冷鏈物流園區首選地點當然是要在雲林。

縣府強調，雲林縣多項蔬果種植面積及產量都是全台名列前茅，是全國最重要的生產基地，雲林位於台灣西部中心，南來北往交通便利，運送蔬果效率高，運送成本更低，能解決農產品產銷失衡困境。

(中時 )

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