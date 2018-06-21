華山分屍有共犯？關鍵C先生還原：哪有「深水炸彈」？

2018年06月21日 19:59 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

關鍵C先生還原當晚屋內的確有6人在場。（本報系資料照）

華山分屍案，陳姓凶嫌供詞閃爍，行凶和棄屍地點出現兜不攏的情形，警方因而懷疑另有共犯涉案協助棄屍，並有死者遭設局喝下「深水炸彈」昏睡，今天有名關鍵的C先生透過媒體澄清說，當天純屬藝文界人士拜訪交流，未料因攜帶大陸白酒前往，竟遭有心人士放話汙衊成「設計陷害」、「設局灌高粱酒」等荒謬情節，他近日將返台主動向警方說明，協助還原命案前晚的木屋內實況。

據警方調查，鎖定5月31日在小木屋有6名關鍵酒友。當天在場的國樂老師C先生，透過《蘋果日報》媒體說，他與陳教練僅因刀藝愛好聚會交流認識，當天現場確實是6個人，但是包含他自己、陳伯謙、高女、3名學生共6人。

據《蘋果》即時報導，當時帶了9、10瓶大陸的白酒要送給陳伯謙，約20時到場時，看到高女就和陳柏謙在裡頭，後來學生差不多21時到，大家一起喝酒」，自己約24時離開，就不曉得後來發生的事情，後來因工作到大陸出差，直到看見新聞報導，才想起見過高女最後一面。

C先生說，他是約20時抵達就看見高女在場，3名學生大約21時才到，大家就一起喝酒，現場有看到6罐啤酒，但不清楚是誰買的，只開了一瓶白酒來喝，學生也有喝酒，也看見高女喝一罐啤酒。

華山草原發生駭人分屍案，現在入夜後警方加強該地區巡邏。（本報系資料照）

後來高女詢問白酒會不會很辣？很嗆？才倒了一個瓶蓋、就幾cc給她嚐嚐，不清楚她的酒量如何，但喝完後，臉部確實有紅紅的，而3名學生因為要搭捷運回家，約23時30分就離開，自己則是約24時離開小木屋，當時現場還有8、9瓶白酒，就不知道後面發生的事情。

後來C先生因原訂的工作而到大陸出差，6月初有看到尋人啟事，6月中旬在新聞中看見陳伯謙被抓，才想起自己確實在離開小木屋前見過死者。他說，不清楚陳伯謙犯案的時間，等出差結束，願意向警方說明當天的狀況，也會提供自己離開的路線，供警方調閱監視器查證。

(中時電子報)