宣傳南灣旅遊 賀陳旦：補助延長到7月15日

2018年06月21日 19:50 中時 王思慧

觀光局今年5月針對台南、高雄、屏東、台東、澎湖及嘉義等縣市，推出團體旅遊2天1夜平日旅遊，每人每日補助500元，昨天還宣布自由行方案「不限平日」3人同行，可以「住一晚送一晚」。除澎湖、嘉義9月1日開始外，另4縣市活動期限原只到6月30日，但效果不彰。觀光局今再宣布加碼，自由行、團體旅遊期限都延長到7月15日。

交通部長賀陳旦、觀光局長周永暉今天下午宣布「振興南灣旅遊」延長。賀陳旦表示，暑假將到，原本在暑假前推的南灣振興方案，宣傳不足，甚至執行率只有50％，因此要再延長期限。認為觀光局和旅宿業推出「住一晚、送一晚」方案，第二晚住宿免費，應該很有吸引力，卻沒達到預期效果。

為了增加民眾前往旅遊意願，觀光局將「振興南灣旅遊」方案結合6月14日開始的「仲夏寶島節」冰品活動，延長到7月15日止。周永暉表示，7月8日台南有挑戰芒果冰世界紀錄、嘉義有愛玉冰、屏東東港櫻花蝦鹹冰、台東也有釋迦冰等，希望民眾踴躍利用振興南灣旅遊方案，到南部吃冰消暑。

不過媒體質疑台北冰品店多，為何要到南部吃冰？賀陳旦解釋，水果特產在南部是真正的產地，不但有些水果，如芒果不耐長途運送，要到產地才能吃到最新鮮的水果冰，甚至有些冰品做法只有在產地才能吃到。他舉例，日本在產地、節慶時，會推出紀念限定活動，只有在當地才能買，希望觀光局多利用當地素材，讓旅客產生「到原產地享用」、「朝聖產品」的感覺，具有差異性。

周永暉表示，這次在西拉雅有舉辦千人吃冰活動，可以利用吃冰當媒介，讓更多人想到冰就想到南部，如台南溫泉就會想到關子嶺，做出市場區隔。

(中時 )