勞保去年已入不敷出將改革 網友諷：勞工是最軟的一塊

勞保去年已「入不敷出」將改革 網友諷：勞工是最軟的一塊。（資料照片，郭吉銓攝）

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中時電子報

公教人員年金改革7月1日上路、軍人年金改革方案歷經昨天挑燈夜戰，今在立法院會闖關成功，影響勞工權益的勞保年金改革也將有變動了！傳出勞保基金去年已經發生入不敷出的消息，而且根據較精算報告指出，這情況其實已提早1年發生。對此，勞動部表示，修法草案已送到立院，年改修法尊重立法院。

根據勞保局統計，勞保基金去年一整年給付支出約3895億元（3,895 億 4,484 萬 8,611 元），但保費收入僅3633億元，整年度收支相抵為負262億元。據《蘋果》報導，最新一次勞保精算報告顯示，勞保基金會在今年入不敷出，預計2027年破產。另外，從最新精算報告預測入不敷出的年份，提早1年發生，勞動部次長施克和說，《勞保條例》修法已經送到立院審議，尊重立院審議進度。

全國產業總工會秘書長戴國榮於《蘋果》訪談表示，勞保年金2009年才實施，目前勞工平均每月僅領到1萬7千元，金額很低。他指出，過去勞保財務從未有政府撥補、請領年金年齡將逐年提高、費率也會逐年增加，認為政府應先將政府撥補先入法，觀察到2023年後，再來檢討是否要勞保改革。

該消息也被轉PO到論壇《批踢踢》，網友留言酸，「翻譯：接下來就是蔡政府心中最軟的那塊囉」、「空心菜心中最軟的那塊，也要割下來了嗎」、「本來就沒有勞動部啊，只有資動部」、「年輕人也想領退休金，拜託不要破產」、「勞保的錢自己拿去買定存股還比較有保障...」、「府讓軍公教跟勞工互砍真高招」、「不就不提高員工薪資，錢都送給資方，倒了很正常」，也有人酸說，「政府撥甚麼啦，去跟你老闆說」。

(中時電子報)

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