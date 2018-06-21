香蕉、荔枝同樣盛產兩樣情

2018年06月21日 19:52 中時 馮惠宜

：台中市農業局與超市合作22日起到24日將在全台SOGO台北忠孝店、CITY SUPPER板橋店、新光三越百貨天母店旬果屋以及新光三越百貨台中店超市等4間百貨超市同步舉辦荔枝試吃。（馮惠宜攝）

搶救香蕉台中大鼎餐飲事業群向高雄美濃產地收購5公噸香蕉分送顧客、社福團體；同樣面臨盛產，台中市荔枝甫上市就透過鼓勵外銷、次級品收購加工去化達7至8成，穩住荔枝價格，台中市農業局更進入百貨超市辦試吃會，把台中特有的黑葉荔枝當精品上架販售。

最近香蕉盛產造成青蕉產地價一度跌到1公斤5元，為了協助蕉農台中大鼎餐飲事業向產地高雄市美濃區農會訂購5公噸香蕉，除致贈500公斤給財團法人瑪利亞社會福利基金會。全台「易鼎活蝦」與「正月初一新台灣料理」共6家直營餐廳於21日起消費每桌贈送2斤香蕉(約4-6根)。

同樣即將進入產季的台中黑葉荔枝，今年因綜合防治生效，產量從去年2噸暴增到1萬2千噸，台中市農業局提早佈局透過獎勵外銷，已有500噸陸續外銷到日本、馬來西亞、美國、新加坡等地，去化約4成的荔枝。且採補助方式收購次級品進行加工，數量也達500噸；在外銷與加工努力去化下，內需市場流通荔枝只剩兩成，成功HOLD住價格。

22日到24日台中農業局也將陸續在SOGO台北忠孝店、CITY SUPPER板橋店、新光三越百貨天母店旬果屋以及新光三越百貨台中店超市等4間百貨超市舉辦荔枝試吃，特別選取太平無毒栽種套袋荔枝請民眾品嚐，要讓消費者品嚐台中栽種最頂級的荔枝，也歡迎民眾採買。

(中時 )