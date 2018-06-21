李佳薇「體質易戀」 演親密戲得報備男友

2018年06月21日 19:52 中時 尤嬿妮

李佳薇近日推出新專輯。（華納音樂提供）

李佳薇近日推出新專輯。（華納音樂提供）

李佳薇新歌〈好強〉MV近日曝光，笑稱自己有「易戀體質」傾向的她，MV裡除了與男主角在海邊牽手散步、擁抱，甚至還借位接吻，她得知有親密戲時，第一個念頭不是害羞，而是立刻說服自己立馬「愛」上男主角，她事後笑說：「當下我真的把對方當成我的男朋友了。」坦言上戲前已向日前剛交往的圈外男友報備。

李佳薇為了詮釋在MV裡的失戀心情，一場在海邊回憶過往甜蜜的心碎戲碼，她不斷奔跑、濕身撲倒岸邊；為了拍攝這幕場景，李佳薇當天凌晨2點就起床化妝，日出後一直在白沙灣等地拍攝，取景時她除了跑還要跌，最後她全身都是海水與泥沙，甚至引發關節疼痛的舊疾，收工後才接受復健治療，相當敬業。

〈好強〉歌詞敘述感情中最害怕遇到的，無非是認為能夠妥協、卻騙不了自己的心，明明難過還刻意擠出笑容，甚至是已經無法在一起的兩人，卻怎麼都不願先說放棄；李佳薇坦言自己和身邊朋友都有類似經驗，希望將這首歌送給每個在愛情裡遇到挫折的人，找回前進的力量。李佳薇將於7月7日在台北新光三越站前廣場舉行「相反的是-薇唱會」，除了近距離與粉絲見面、簽名，也將於活動上演唱新歌。

(中時 )