徐國勇再發狂言 朱學恒嘲諷：該得宇宙最佳公關獎

行政院發言人徐國勇。 (資料照片，陳怡誠攝)

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中時電子報

台灣近日發生多起重大凶殺案，甚至在短短兩周內便發生3起分屍案，震驚社會，一時人心惶惶。在這樣敏感的時刻，行政院發言人徐國勇卻說，雖然有不良治安事件，但都是零星個案，執行死刑要非常謹慎，因為是有關人命的；一席話引發網友暴怒，怒轟：「分屍不是人命？」

行政院發言人徐國勇日前才得到「傑出發言人獎」，還獲讚「實至名歸」；今（21）日就再度失言。台灣社會在兩周內發生3起分屍案，不僅震驚社會，也引發反廢死團體不滿。對此，徐國勇說，這些社會治安驚悚案件都是零星個案，任何再完美的社會都還是會有一些犯罪事件，執行死刑要非常謹慎，因為是有關人命的。

宅神朱學恒看不過去，在臉書嘲諷徐國勇「簡直該得宇宙最佳公關獎的發言人徐國勇對我們這些假新聞傳遞者開示了！」徐國勇先是說這些事件「看起來相當驚悚，是有關性平與情感的問題」，將殺人分屍案說成是性平與情感問題。

徐國勇還說，雖然有不良的治安事件，但都是零星個案。朱學恒怒嗆，這些不是幾十年來從未發生過的十二天連續三件獨立殺人分屍案，是完美社會中發生的零星個案！這種為國奉獻的現實扭曲力場強大到我都想膜拜了！來人哪，還不重重有賞！

網友也留言砲轟：「死刑有關人命，分屍不是人命？」、「這個案也太多了吧」、「最近發生頻率這樣你跟我說零星？」、「這個政府是不是幹話產生機啊，專出產講幹話的人」、「我只知道吃姑婆芋是零星個案」。

(中時電子報)

文章來源：朱學恒的阿宅萬事通事務所

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