紀念823戰役 老兵重遊金門送紀念酒

2018年06月21日 20:18 中時 李金生

金酒公司專為老兵打造的「樓重莒光」紀念酒。（縣府提供）

老兵重返金門旅遊，即可獲贈紀念酒1瓶。（縣府提供）

紀念「823戰役60周年」，金門縣政府發出「召集令」邀請老兵重返英雄島，將在尚義機場設置迎賓櫃台，致贈專為回到金門旅遊的老兵打造，有金防部三角標示的「樓重莒光」限量紀念酒。

縣府特別推出「2018戰地主題推廣活動-老兵召集令獎勵計畫」，自7月1日起至12月25日止，返金旅遊老兵在機場迎賓櫃台報到後，即可獲贈金門高粱10景酒之一，外盒採碉堡型式，並有金防部三角標示掛飾，專為老兵打造的限量紀念酒款「樓重莒光」。

金酒指出，這款紀念酒是產區專案契作的純糯紅高粱，以金酒獨家「三高二低一翻」純糧固態發酵釀酒工藝，由老師傅手工下甑蒸餾摘酒釀造，儲放恆溫、恆濕地窖熟陳，全程由榮獲國家級評委廠長領軍，並由首席勾調師與10數位1級品酒師，歷經3年定格酒體，堪稱金酒突破1甲子工藝的代表作，口感也是10萬大軍駐守金門時最喜好與熟悉的味道，值得珍藏品評。

縣府觀光處表示，為鼓勵老兵揪團返金旅遊，除老兵返金可領取1瓶「樓重莒光」酒款外，老兵揪團達一定人數者，再發給該團金門高粱酒獎勵。

另外，縣府也歡迎縣籍金門老兵號召境外曾在金門服役老兵重返金門旅遊，揪團達10人以上即可獲贈金門高粱紀念酒1瓶。相關活動資訊請上

(中時 )