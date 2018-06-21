美發布戰略 防範小行星或彗星撞擊地球

2018年06月21日 20:12 中時 王嘉源

據新加坡聯合早報網21日報導，美國白宮科學和技術政策辦公室20日發布一份戰略和行動計劃報告，要應對未來10年小行星和彗星等「近地天體」可能帶來的風險。報告強調，目前沒有已知「近地天體」給地球帶來嚴重風險。

報告說，雖然國際合作是防範「近地天體」風險的最有效方法，但美國也應做好準備「在撞擊情境下的各個階段展開獨立行動」，以保護美國利益。

直徑超過140公尺的小行星有可能對地區甚至大陸造成嚴重損害。美國國家航空暨太空總署（NASA）等機構預估存在2.5萬顆這種規模的小行星，但以美國目前的觀測能力，到2033年，發現率可能不足一半。

聯合早報網指出，報告說，直徑接近或超過1000公尺的天體，可能造成地震、海嘯等全球性影響。NASA目前已經掌握了所有這種規模小行星的行蹤，但仍存在來自太陽系外的大彗星對地球造成影響的可能，而預警期可能只有數個月。

報告列出了五個目標，包括提高發現與追蹤能力、提升預警能力、開發推離和摧毀技術、增強國際合作和建立應急規則等。

報告提及的推離和摧毀技術包括飛行器直接撞擊、核爆破和重力牽引等。報告還提出由NASA帶頭，以無害的近地天體為目標進行一系列飛行試驗，對技術加以驗證，但表示驗證過程中不會實際使用核彈。

3月間，NASA曾發出警告說，每6年就會掠過地球一次的小行星「貝努」（Bennu），可能在2135年撞擊地球，而且以人類目前技術仍不足以抵擋這顆小行星，到時會造成「巨大毀滅與死亡」。

(中時 )