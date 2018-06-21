行政院長賴清德與食品業者座談 強調優先拚經濟

2018年06月21日 20:26 中時 呂妍庭

行政院長賴清德試喝愛之味新產品後，不忘比讚。（呂妍庭攝）

行政院長賴清德與食品業者座談時，強調政府工作是優先拚經濟。（呂妍庭攝）

行政院長賴清德今21日率行政院團隊南下嘉義參訪愛之味食品生技園區，並與食品業者交流座談，會中賴清德指台灣食品業界約有6000多家業者，年產值6000多億元，對提供工作機會及經濟發展貢獻厥偉，強調未來拚經濟是政府最優先工作，行政院會持續推動食安五環，協助業者與國際接軌，以行動表達對企業界的支持。

賴清德今下午在嘉義長張花冠、農委會主委林聰賢、行政院發言人徐國勇等人陪同下，前往愛之味食品生技園區參訪，試喝愛之味新產品時，賴清德不忘比讚，隨後出席食品產業交流座談會，與業者意見交流前，賴清德也說對愛知味生產及研發過程後感到非常欽佩，指該集團不僅生產民生必需品，同時持續創新研發，產品不斷推陳出新，是國際級的食品公司。

賴清德表示，與食品產業交流座談，是以行動展現對食品業界的支持，強調「拚經濟」是政府首要工作，因此蔡英文總統提出新經濟三大方向，第一是藉由「前瞻基礎建設計畫」解決下個世代的基礎建設需求，也藉擴大公共支出，帶動經濟發展；第二，為使台灣產業升級創新，提出「5+2」產業創新計畫；第三，希望台灣業界能「立足台灣、佈局全球」，因此提出「新南向政策」，協助業界於新南向國家發揮所長。

(中時 )