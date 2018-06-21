觀光局擬修法開罰訂房平台 賀陳旦：旅宿應要「因地制宜」

2018年06月21日 20:26 中時 王思慧

針對非法日租，觀光局擬修法對訂房平台開罰，交通部長賀陳旦表示，除了要持續稽查外，由於沒辦法制止數位時代消費者使用習慣，因此業者也要思考如何跟上新興數位時代，認為旅宿業要「因地制宜、動態調整」，可參考日本作法，同時盡快讓非法日租合法化。

賀陳旦說，數位時代變化快速，法律常趕不上變化，與其用硬體死板的規定，更應該要將納管數位訂房平台，否則提供非法日租招攬客人的管道，也是「共犯」。再來，除稽核人員追蹤，所在地鄰居社區也可幫助檢舉，可參考日本做法，日租套房只能營業180天，甚至因為在地舉辦活動，調整天數或經營型態，相信「因地制宜」做法遠勝於法律約束。另外，業者也要想想如何跟上數位時代，是否網站做得不好，聯繫、優惠不夠周到等，才能在數位時代有競爭力。

賀陳旦舉例日本的做法，不是封閉訂房平台，而是先讓全部的業者在平台下架，要求非法業者趕快登記，須符合規定才能上架，重新清查業者合法性，都是可參考的做法。

觀光局長周永暉表示，台灣有七成遊客自由行，國旅中自由行更佔了九成，電商訂房平台已是社會發展趨勢，除了鼓勵非法日租盡快登記外，在修法部分會盡快報交通部，目前規劃從最高罰30萬調為60萬，鼓勵合法化和修法提高罰則雙管齊下，訂房平台也支持政府做法；同時呼籲旅館民宿業者，跟訂房平台合作，讓消費者在旅遊過程更方便。

另外，針對陸客減少，賀陳旦說，觀光局很多同仁去開拓，陸客並沒有愈來愈少，雖然一年前6月陸客來台最少，不過現在有在成長，大概跟去年同期相比成長4％；非陸客也成長，「並不是說陸客不來很吃力，是要多花點力氣」，認為台灣有條件發展觀光，希望台灣人不要唱衰，「自己嚇自己」。

(中時 )